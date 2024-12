Gran Hermano: quién quedó en placa este miércoles 11 de diciembre.

La eliminación de Delfina de Lellis dejó a la casa de Gran Hermano en shock, ya que no se esperaban que el público vote por su salida. En este marco, la casa tiene que encarar una nueva gala de nominación y conformar la placa parcial para que la líder defina todo en la jornada del jueves.

En el confesionario, los participantes tienen que brindarle 2 y un voto a dos compañeros respectivamente. Así, quienes más acumulen quedarán en placa para la definición final de la líder. Esta semana particularmente, Sofía "Sopa" fue quien ganó la prueba y, además de su responsabilidad, contó con un especial beneficio que ya empezó a perfilar cómo funcionará la casa a partir de ahora.

Precisamente, Sofía tuvo la oportunidad de "fulminar" a dos compañeros, es decir enviarlos directamente a placa sin posibilidad de salvarlo, y eligió a Renato, el concursante peruano, y a Martina. Asimismo, también le inhibió los votos a otro concursante, que en este caso fue Giuliano, es decir, que sus cómputos no tendrán validez.

Cómo votaron los participantes de Gran Hermano

Renato : le dio dos votos a Candela y uno a Santiago (anulados por complot)

: le dio dos votos a Candela y uno a Santiago (anulados por complot) Santiago : le dio dos votos Jennifer y uno a Ulises.

: le dio dos votos Jennifer y uno a Ulises. Sofía : le dio dos votos a Luciana y uno a Giuliano.

: le dio dos votos a Luciana y uno a Giuliano. Sandra : le dio dos votos a Santiago y uno a Luciana.

: le dio dos votos a Santiago y uno a Luciana. Candela : le dio dos votos a Ulises y uno a Jennifer.

: le dio dos votos a Ulises y uno a Jennifer. Carlos : le dio dos votos a Santiago y uno a Sebastián.

: le dio dos votos a Santiago y uno a Sebastián. Petrona : le dio dos votos a Keila y uno a Carlos.

: le dio dos votos a Keila y uno a Carlos. Sebastián : le dio dos votos a Giuliano y uno a Luciana.

: le dio dos votos a Giuliano y uno a Luciana. Chiara : le dio dos votos a Andrea y uno a Candela (anulados por complot).

: le dio dos votos a Andrea y uno a Candela (anulados por complot). Luciana : le dio dos votos a Lourdes y uno a Chiara.

: le dio dos votos a Lourdes y uno a Chiara. Keila : le dio dos votos a Santiago y uno a Luz.

: le dio dos votos a Santiago y uno a Luz. Jennifer: le dio dos votos a Candela y uno a Santiago (anulados por complot)

Una figura de Gran Hermano explotó contra Javier Milei: "Siempre"

El presidente Javier Milei cumplió un año de gestión y para celebrarlo encabezó una cadena nacional en la que hizo anuncios y destacó sus "logros" al frente del gobierno nacional. Esto no pasó desapercibido y trajo repercusiones en varios ámbitos.

Tras las declaraciones del mandatario se dio un inesperado cruce entre una periodista de espectáculos y una ex participante de Gran Hermano (Telefe) que explotó contra el Jefe de Estado por los recortes a la salud.

"Gracias Javier Milei por este primer año de un nuevo país que está resucitando. Gracias por limpiar la basura. Gracias por cumplir con su palabra. Gracias por volver a ser una gran nación libre de políticos corruptos", expresó a través de X (ex Twitter) la periodista de espectáculos Marisa Brel. Rápidamente la ex participante de Gran Hermano Catalina Gorostidi salió al cruce de la ex panelista del reality conducido por Santiago del Moro: "No Puedo creerlo. ¿En que país estás viviendo?".

Eso no quedó ahí sino que la ex Gran Hermano fue a fondo y apuntó contra los recortes de salud y educación que llevó adelante el gobierno nacional de Javier Milei. "Sacó más del 80 por ciento de los remedios a jubilados. Salud y educación pública siempre", expresó Cata en respuesta a Marisa Brel citando su tweet.

Cabe señalar que la exparticipante del reality que acaba de comenzar una nueva temporada es también médica pediatra recibida en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).