El Gobierno afirma que todas las personas de los grupos de riesgo y el personal estratégico de nuestro país estarán vacunadas contra el COVID-19 antes del invierno de 2021. Ese universo comprende a 13.500.000 de personas en Argentina. Esos son los datos que maneja la cartera sanitaria que lidera Carla Vizzotti. Los "estratégicos" forman parte del grupo que une al personal de salud, las fuerzas de seguridad y a los docentes de todo el territorio.

Una alta fuente de la Casa Rosada trazó en El Destape el objetivo del gobierno de Alberto Fernández para mitad de año. "La semana pasada llegamos a un ritmo de 840 mil dosis aplicadas. La idea es llegar a un millón de vacunas dadas por semana".

En el distrito más poblado del país, la provincia de Buenos Aires, el objetivo es el mismo. Según confirmaron desde la cartera sanitaria a este portal: "El total son 5.750.000 las personas de riesgo en la PBA. De todas esas, no se anotaron todas. Acá, hasta ahora, se anotaron 2.500.000. De ese universo, con este ritmo de vacunación y si siguen llegando vacunas, antes del 1º de mayo terminamos de vacunar a todos".

Dos datos en los que coinciden Nación y Provincia y que repiten por lo bajo de cara al objetivo de "llegar al invierno": los anotados y lo más importante, "que lleguen las vacunas". En Provincia igualmente se atajan: "Si se anotan más personas, se puede extender un poco más", le cuenta a El Destape una fuente en off de la cartera del ministro de Salud bonaerense Daniel Gollan. Siempre en referencia al universo de personas con enfermedades prevalentes y estratégicos (que no es lo mismo que esenciales).

Sobre el temido invierno, hoy la ministra de Salud, Carla Vizzotti, alertó sobre la segunda ola de coronavirus en nuestro país: "La vacuna no es mágica, más bien hay que considerarla una herramienta entre tantas. La segunda ola es una realidad, ya hemos visto lo que sucedió en Europa y lo que está pasando en casi todos los países de la región. Es muy difícil que pueda evitarse en Argentina, por eso será clave contar con el mayor porcentaje de la población de riesgo ya protegida para cuando llegue el frío. Tenemos que reducir la mortalidad”, afirmó.

El Gobierno quiere cruzarse con el frío y ese 21 de junio de comienzo del invierno con por lo menos esas trece millones de personas vacunadas en nuestro país. Al 16 de marzo, las aplicaciones totales son 2.488.218 (1 dosis: 2.022.489 personas; y 2 dosis: 465.729 personas). Y el total de dosis distribuidas a las jurisdicciones son 3.823.465. Lejos aún de la cifra esperada.

Primero a la espera de las vacunas prometidas, con la rusa Sputnik, la china Sinopharm y AstraZeneca en el horizonte, y segundo con continuar con un ritmo fuerte de aplicaciones en todo el país.

Según publicó El Destape, el Gobierno espera recibir 3 millones de vacunas Sinopharm, provenientes de China, y un millón y medio de Sputnik V antes de abril. Además, en abril se espera que lleguen 4 millones y media de Oxford-AstraZeneca. De esta manera, desde el Gobierno confían que, gracias a esta amplia variedad y cantidad de vacunas, podrá haber una continuidad en su aplicación y se podrá seguir vacunando a la población todos los días.

La semana pasada fue un buen parámetro, pese a que Argentina está lejos en los ranking de vacunas aplicadas en el mundo. El jueves 11 de marzo se aplicaron casi 180 mil dosis en todo el país y entre lunes y jueves (4 días) se superaron las 550.000.

El ranking mundial de vacunados

Hoy las tablas mundiales sobre los liderazgos en los planes de vacunación no respaldan a Argentina pese a la mejora del país en los últimos días. Según el sitio web de referencia que hasta usa la Organización Mundial de la Salud (OMS) llamado Our World In Data (https://ourworldindata.org/covid-vaccinations), nuestro país está por debajo de Brasil, Uruguay y Chile.

Este último país lidera en Sudamérica. En el plano mundial, Israel está en el tope del ranking que mide las dosis de la vacuna contra el COVID-19 aplicadas por cada 100 personas de la población total. El portal aclara que se cuenta como una dosis única y puede no ser igual al número total de personas vacunadas, dependiendo del régimen de dosis específico (por ejemplo, las personas reciben múltiples dosis).

En Argentina hay al 15 de marzo se administraron 5.3 dosis cada 100 personas. Como dato alentador, la semana pasada no superaba la media mundial y ahora sí. En el mundo hay 4.89 cada 100 habitantes vacunados contra el coronavirus.