Bullrich atacó a Alberto y defendió las marchas "anticuarentena"

Después de que el presidente, Alberto Fernández, llame a una unidad nacional a raíz de lo que significó la crisis de la pandemia, desde el otro lado salieron al cruce con fuertes comentarios. La más directa fue Patricia Bullrich, quien mandó al mandatario a "releer el discurso".

A través de un video en redes sociales, qué muy rápidamente fue subido por La Nación, Patricia Bullrich sostuvo que la "Vacunación VIP no es un error, sino que es una inmoralidad de su partido". La ex ministra de Seguridad, por otro lado, no hizo ningún comentario a la situación que se vive con las vacunas en Capital Federal.

Por otro lado, también sostuvo que "los banderazos fueron producto de la cuarentena más larga y más inútil y brutal. La libertad estuvo condicionada, los trabajos y comercios, destruidos, y la educación, perdida" y, además, agregó: "Salimos por la República". "En los márgenes del sistema republicano está su Gobierno. Quiere hacer desaparecer las causas de corrupción. Si le preocupa que los procesados sigan ahí como si nada, mire a su izquierda", sentenció.

Denunciaron a Bullrich y a Waldo Wolff

La exministra de Seguridad del macrismo, Patricia Bullrich; y otros referentes del PRO fueron denunciados este lunes por presunta "incitación a la violencia colectiva y apología del crimen" a raíz de los episodios de la marcha opositora del sábado último, entre ellos la colocación de bolsas de residuos simulando bolsas mortuorias con cadáveres en Plaza de Mayo.

Los denunciados son Patricia Bullrich, los diputados Fernando Iglesias (PRO-CABA) y Waldo Wolff (PRO-Buenos Aires), más Ulises Chaparro, Inés Liendo, Francisco Sánchez, Martín Pugliese y "todo aquel que surja a raíz del desarrollo de la presente investigación", según el texto al que tuvo acceso Télam.