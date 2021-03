Tras el escándalo por la noticia que se viralizó que un diputado macrista viajó en un avión con COVID-19 positivo, el legislador de la UCR Ricardo Buryaile intentó justificarse y explicó que antes de tomar el avión rumbo a Formosa, se hisopó, pero como no le dieron el resultado de forma "rápida" decidió viajar igual y cuando llegó a la provincia, le confirmaron que era positivo, es decir que viajó contagiado y expuso a los pasajeros.

"El día 19 de marzo, tengo un análisis negativo de COVID-19 porque para recorrer Formosa hay que tener el PCR negativo. El 23 de marzo, previo a viajar a Buenos Aires, me hisopo nuevamente sin tener el resultado hasta el otro día. No tenemos vuelo a nuestras provincia, tenemos que viajar a Chavo. No obtuve el resultado. El vuelo salió a las 14.10 y nunca obtuve el resultado. Llegué a Buenos Aires, me llama el ministro de Formosa y me dice que tengo COVID positivo", comenzó su relato le legislador

"Por lo tanto, señor presidente, nunca tuve conocimiento fehaciente de tener COVID previo al vuelo a Buenos Aires. Le puede pasar a cualquiera de ustedes", se excusó el legislador y remarcó que "muchos diputados han dado positivo de COVID-19 y ahora van a decir que tiene inhabilidad moral". "Soy un hombre de la política, no del odio. Y hoy nuestras caras, estamos acusados de asesinos. Ese es el odio que esta diputada está ensañando en eta sociedad", criticó Burayile.

Al cruce salió la legisladora por Formosa y parte del Frente de Todos, Mariana Graciela Parola, quien replicó que el diputado macrista "se subió al avión sabiendo que tuvo síntomas" y le replicó que se hubiera hecho el hisopado con tiempo, si sabía el tiempo que tarda el resultado. "Es grave y negligente su conducta", sentneció.

Acusó al diputado macrista de poner "en riesgo la salud de un montón de gente" y disparó: "Abordó un vuelo siendo COVID-19 positivo, él mismo, sin ánimos de estigmatizar a quien tiene COVID-19. se cuestiona la actitud y la conducta reprochable de un diputado".

La diputada formoseña pidió la expulsión de Buryaile de la Cámara baja por inhabilidad moral, ya que aducen que el opositor debía haber esperado a tener el resultado del test antes de abordar el vuelo hacia Buenos Aires.