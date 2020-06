Axel Kicillof: "El problema económico no es evitable, lo que sí es evitable son las muertes"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció dos conjuntos de nuevas medidas en un sistema de fases que se implementará en el territorio bonaerese y aseguró que el problema económico producto del aislamiento "no es evitable" mientras que "lo que sí es evitable son las muertes".

El funcionario abrió la conferencia de prensa en la Quinta de Olivos junto al presidente Alberto Fernández y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta advirtiendo que el aumento de contagios de coronavirus "no es un problema privativo de los barrios populares" y aseguró que en el conurbano, sólo el 16% de los contagios se dieron en personas que viven en zonas vulnerables.

Además, contrastó los "303 casos cada cien mil habitantes" que presenta la Ciudad de Buenos Aires, frente a los "49 casos cada 100 mil habitantes" que tiene el Conurbano bonaerense e indicó que el interior de la provincia presenta una realidad "muy distinta" con "8,5 de casos por cien mil habitantes".

"Tenemos 135 municipios, cada uno con realidades distintas", aseguró Kicillof para explicar cómo las autoridades bonaerenses idearon un esquema similar al de Nación para habilitar o no actividades dependiendo de la situación epidemiológica de cada territorio. En esa línea, sostuvo que implementarán un sistema de fases que tendrá como último escalón el nivel 5 donde estará habilitado "prácticamente todo", aunque aclaró que para ello "se necesitarán 21 días sin contagios".

También explicó que en la actualidad hay 61 municipios que atraviesan esa situación, por lo que comenzarán a entrar en la fase 5 donde, en la que implementará un plan similar al que ocurre en el resto de las provincias donde no hay circulación del COVID-19. "Ahí donde no hay circulación, ya hay actividad económica. Si hay mas casos, más contagios y más peligro, se toman mayores medidas de protección y aislamiento. Si hay menos casos o no circula el virus se abrirán las actividades", profundizó.

En tanto, con relación a la economía, remarcó que "hay datos claros del FMI que muestran que países con pocas medidas de distanciamiento tienen una crisis económica aún mayor" y consideró que "el problema económico no es evitable, lo que sí son evitables son las muertes y los contagios".