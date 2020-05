Alberto Fernández justificó la rebaja salarial del 25% y advirtió sobre los abusos

Alberto Fernández salió a justificar la baja de sueldos de trabajadores que no concurren a sus empleos por 60 días y advirtió sobre los abusos de los empresarios. Así opinó sobre el acuerdo entre la CGT y los industriales para rebajar un 25% los salarios de los empleados que no realizan sus actividades laborales por la pandemia o lo hacen de forma limitada

"Hay un dato de la realidad y es que si no trabajan no tienen gastos, no tienen gastos de transporte, de comer afuera, hay cosas que no están gastando. Eso lo puedo entender", afirmó el mandatario en referencia a los trabajadores en diálogo con Radio Con Vos.

A su vez les mandó un mensaje a los empresarios: "Claro que el Estado está haciendo un aporte tan importante como pagarles la mitad de los sueldos a sus trabajadores así que no se abusen".

El Presidente aseguró: "Pareciera que aprovechan al Gobierno y a su vez castigan al que trabaja. Las dos cosas no se pueden hacer. El Gobierno está haciendo todo este esfuerzo para que la gente no padezca", dijo sobre la crisis en medio de la pandemia del coronavirus que sufre nuestro país.

"Si pagamos el 50% de los sueldos, ellos (los empresarios) ya están pagando el 50% de los sueldos. Pero si además dicen 'hay que hacer una rebaja del 25% de los sueldos' y el Estado pone el 50%, ellos están pagando el 25%. Ahí hay una posición que no parece muy justa", agregó el mandatario.

Para completar esta idea y en referencia a los empresarios que piden levantar la cuarentena, Fernández destacó: "No puedo entenderlos. Les pagamos entre todos los argentinos desde el Estado los sueldos de sus empleados para mantener en pie el sistema productivo, ¿y ellos de qué hablan?".

La aprobación explícita de la rebaja salarial por parte del Presidente se da días después de que el ministro de Economía, Martín Guzmán, afirmó que “no descarta la posibilidad de bajar los salarios de los empleados públicos” y en un contexto de gran presión para negociar salarios a la baja.

El acuerdo de la UIA con la CGT de rebaja salarial viola el decreto de “Aislamiento Social y Obligatorio” del Ejecutivo que en su artículo 8 señala “Durante la vigencia del “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, los trabajadores y trabajadoras del sector privado tendrán derecho al goce íntegro de sus ingresos habituales, en los términos que establecerá la reglamentación del Ministerio de Trabajo, Empleo, y Seguridad Social”.