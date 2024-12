El papelón del Gobierno tras la detención de Kueider: periodistas de LN+ dieron marcha atrás en vivo

Los periodistas del canal oficialista LN+ quedaron en offside este mediodía cuando quisieron dar a conocer la voz del Gobierno sobre la detención del senador dialoguista Edgardo Kueider, en Paraguay. "Hay una reacción oficial del Gobierno, Javier Lanari está yendo por la línea sobre la que van a insistir, que es de dónde viene...del lado del peronismo", apuntó en vivo el periodista Gabriel Ziblat antes de leer la publicación que el secretario de prensa de la Presidencia subió y minutos después borró de sus redes sociales.

"Que un corrupto sea de un espacio político, puede ser casualidad, dos también, tres ponele, pero aca todos los chorros son los kirchneristas, no es una casualidad es una causalidad….", había escrito Lanari en su cuenta de X, ex Twitter para referirse a la detención de Kueider. En la publicación, además, compartió una boleta de 2019 en la que aparecía como candidato con el ex presidente y la exvicepresidenta Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, respectivamente. El senador fue demorado pasada la media noche cuando quería cruzar hacia el vecino país con una suma millonaria de pesos, dólares y guaraníes que no había declarado y sobre los que no supo dar a conocer su procedencia.

Los periodistas tuvieron un breve intercambio al aire en el que aclararon que Kueider fue señalado por la expresidenta Fernández de Kirchner como "traidor" por haber asumido su banca por el peronismo, pero ahora ser uno de los facilitadores para que el Gobierno obtuviera una serie de leyes en el Congreso, entre ellas, la famosa Ley Bases. Además, hasta se reunió con el presidente, Javier Milei.

Segundos después, fue María Laura Santillán la que dio a conocer que su ex compañero de trabajo había borrado la publicación: "Borró el mensaje, ¿por qué suponemos que lo borró?", preguntó. "Quizá porque todavía no hay una postura oficial", dijo Ziblat mirando el teléfono.

Qué pasó con Kueider

Kueider fue detenido en la madrugada en el Puente de la Amistad, en Ciudad del Este, zona de la triple frontera con Paraguay y Brasil. El senador viajaba en un Chevrolet y transportaba un total de 211.102 dólares, 646 mil pesos argentinos y 3,9 millones de guaraníes, informó el diario ABC de Paraguay. Luego de que las autoridades aduaneras detectaran esta situación, el fiscal anticontrabando de Ciudad del Este, Edgard Benítez, fue notificado y ordenó la retención del vehí culo y el dinero en la sedede de la Aduana bajo estricta custodia, afirmaron.