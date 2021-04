El presidente Alberto Fernández arremetió contra el sector de Juntos por el Cambio por oponerse a las nuevas restricciones que buscan contener la segunda ola de coronavirus y los calificó como "imbéciles profundos". Además, habló sobre la importancia de la responsabilidad social para desacelerar los contagios.

"Lo que estoy haciendo no es más lo que hace el mundo, no es una idea mía. Leía que me llamaban dictador ¿Cuál es la dictadura?¿cuidar a la gente? ¿decirles que tengan cuidado, que vean los número? 20 mil contagios diarios, no los escribo yo", arrancó el mandatario en una entrevista con Radio Con Vos.

"Escucho a imbéciles decir que los contagios son una solución política ¿alguien piensa que quien gobierna un país gana haciendo política con la cantidad de contagios? Hay que ser un imbécil profundo o una muy mala persona", disparó el Jefe de Estado contra la oposición y advirtió que "son un montón de dirigentes los que dicen esas cosas y lo ratificaron en los medios. Lo dicen públicamente".

"Si tengo que perder una elección por eso, la pierdo, pero yo me voy a dormir en paz"

Acto seguido, aseveró: "Dicen que hago esto para evitar las PASO, cómo alguien puede pensar semejante barrabasada"; y recordó que "los testea en el Hospital Durand que depende del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires".

"Lo que digo es que cuando la historia se escriba, quiero que me pongan del lado de los que cuidaron la vida de los argentinos. Si tengo que perder una elección por eso, la pierdo, pero yo me voy a dormir en paz", sentenció.

Oposición por oposición

La alianza opositora Juntos por el Cambio rechazó posibles restricciones frente al récord de casos de coronavirus. Después de una reunión de su Mesa Nacional, la coalición consideró "particularmente preocupante que frente al fracaso de la estrategia sanitaria del Gobierno nacional, la respuesta repetida sea insistir con restricciones excesivas y mal calibradas".

En una jornada en la que los casos de coronavirus superaron los 20 mil, la alianza opositora planteó: "Sobre la base de la experiencia de la cuarentena estamos convencidos de que debemos defender la mayor normalidad posible, que implica garantizar el derecho a la educación, el trabajo y el ejercicio de las libertades fundamentales".

También, cuestionaron que "frente a la situación que se está atravesando, es inoportuno estar discutiendo sobre cuestiones electorales", en referencia al debate promovido por el Gobierno en el Congreso respecto de la fecha de realización de las PASO.

En su lugar, Juntos por el Cambio pidió "enfocarse en la evolución de la situación sanitaria, la falta de vacunas en la escala necesaria, la inflación, el aumento de la pobreza, la inseguridad y los problemas cotidianos que sufren los argentinos por la falta de empleo, el cierre de negocios y la caída de la actividad económica".