Llaryora ponderó la inclusión social y se distanció del modelo de ajuste de Milei: "Instrumento de desarrollo humano"

En medio de los recortes de transferencias que sufren las provincias por disposición del Gobierno nacional, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, brindó un fuerte discurso en el que reafirmó su apoyo al cooperativismo y a un modelo económico con foco en la inclusión social, marcando una clara distancia con las políticas impulsadas por el presidente Javier Milei. “Tenemos que tener superávit, pero también un modelo de desarrollo”, aseguró el mandatario provincial.

En el marco del evento por el 85º aniversario de Comercio y Justicia, el cordobés se diferenció del ajuste que promueve la administración de La Libertad Avanza (LLA) y afirmó que "el Estado tiene que administrarse inteligentemente, pero tiene que generar un entorno con la gente adentro". En ese sentido, manifestó: "La economía sin la gente adentro no tiene sentido, termina siendo un vaso vacío. La economía debe ser un instrumento de desarrollo humano".

Llaryora destacó la creación del Ministerio de Cooperativas y Mutuales, una medida que refuerza la importancia de las economías solidarias y que contrasta con el discurso libertario, que se basa en la reducción del Estado. “Aunque los vientos hoy soplen en contra, estamos convencidos de que la colaboración entre lo público y lo privado es esencial. Los que somos del interior no tenemos que explicar el movimiento cooperativo: en muchos lugares, sin él, no habría nada", remarcó.

En tanto, también destacó la importancia de los medios independientes y la pluralidad de voces como ejes fundamentales para fomentar la libertad de expresión y sostuvo que “la democracia se apaga cuando se apaga la discusión y los lugares donde puede expresarse". Esto también lo separa del presidente Milei, quien arremete de manera deliberada contra el periodismo. En el lanzamiento de su partido a fines de septiembre, el jefe de Estado realizó un discurso violento y cuestionó "a la casta periodística" y a "los micrófonos ensobrados".

En relación con la situación en Córdoba, aseguró: “Somos distintos en el país porque la sociedad cordobesa ha asumido como valor irrestricto la libertad de prensa, el respeto a la división de poderes y la construcción entre lo público y lo privado. En Córdoba no se persigue a los periodistas, no los atacamos, no tenemos medios provinciales. Lo que generamos es un apoyo porque creemos en esa pluralidad de voces.”

Córdoba: se promulgó la ley la emergencia ambiental, aunque Milei todavía no envió los fondos

Luego de los graves incendios forestales que dejaron al menos 69 mil hectáreas quemadas durante este año en Córdoba, el Gobierno nacional oficializó este viernes la Ley 27.782, que declara la emergencia ambiental, económica y habitacional por el término de 180 días. La iniciativa, que promueve distintas medidas para paliar los daños en las localidades ubicadas en las Sierras de Córdoba y a los distritos alcanzados por los incendios, fue sancionada por el Congreso el lunes pasado. No obstante, todavía no llegaron los fondos.

“Esta declaración se realiza con el fin de adoptar todas las medidas conducentes a combatir los incendios en la provincia de Córdoba para restaurar y restablecer las zonas afectadas y prevenir nuevos focos, conforme a los lineamientos establecidos en las leyes 26.815 y 27.287, en el marco del Sistema Federal de Manejo del Fuego y la Gestión Integral de Riesgos”, dice el texto publicado en el Boletín Oficial.

Mientras espero esos recursos para hacerle frente a las reparaciones, el gobernador Llaryora dispuso la declaración de “desastre agropecuario” por el fuego que azotó su territorio. La medida, informada en el Boletín Oficial local, incluye importantes exenciones impositivas para los afectados en áreas quemadas, y se suma al incremento del Fondo Permanente de Atención de Situaciones de Desastre, que es de $5 mil millones.