"Imposible cumplimiento": Los argumentos de Alberto y las provincias para desconocer el fallo de la Corte y recusar a los supremos

En la reunión realizada en la Casa Rosada prevaleció la postura más dura y quedó expuesto el conflicto de poderes que ya existía de hecho. El Presidente consideró que el fallo no se podía cumplir porque implicaba modificar el Presupuesto ya aprobado y tomar deuda incumplimiendo los compromisos con el FMI. Lo consideraron un fallo político hecho a la medida de las intenciones presidenciales de Horacio Rodríguez Larreta,

El presidente Alberto Fernández y los gobernadores del Frente de Todos consideraron "incongruente y de imposible cumplimiento" el fallo de la Corte Suprema que le restituyó fondos coparticipables a la ciudad de Buenos Aires. Adelantaron que recursarán a los integrantes del tribunal y presentarán un pedido de revocatoria "in extremis" de la cautelar dictada. Lo resolvieron luego de una reunión en la Casa Rosada en la que tanto los representantes del Ejecutivo como los gobernadores opinaron las peores cosas sobre los miembros de la Corte y su seguidilla de fallos contra el Gobierno, que consideraron que ya no podían seguir avalando sin chistar. "En un fallo político, de cara al año electoral, la Corte Suprema pretende sustraerles recursos a todas las provincias para dárselos al jefe de gobierno de la CABA", dejaron escrito en un duro comunicado.

De esta manera, el conflicto de poderes, que ya se venía dando de hecho a partir de las últimas resoluciones tomadas por los jueces de la Corte, terminó de quedar expuesto. "No se preocupen porque este fallo no se puede cumplir", les avisó de entrada el Presidente a los gobernadores que se habían citado en la Rosada, diez de manera presencial y cuatro vía zoom. Repasaron varias de las inconsistencias de la resolución de los jueces. Por ejemplo, en ningún lado explicaba de dónde salía el misterioso porcentaje de 2,95% de fondos coparticipables que disponen traspasar a la CABA, que parece un redondeo entre lo que abona la Nación y lo que reclama la Capital. "No han explicado absolutamente nada", remarcó Fernández.

Otro problema que se planteó es de dónde saldrían esos recursos en caso de que se decidiera pagarlos. "Este dinero no está en el presupuesto nacional, tendría que mandar una ley al Congreso para que resuelva un nuevo presupuesto y que digan de dónde saldrían los fondos. ¿Vamos a aumentar impuestos, aumentar retenciones? O si quieren que el Estado se endeude, me tendrían que aprobar el endeudamiento", sostuvo Alberto en una entrevista con C5N. También describió como falaz el argumento del fallo acerca de que no afectaba los recursos que iban a las provincias porque el dinero saldría del porcentaje que le queda a la Nación de los fondos coparticipables. "Todo lo que gasta la Nación es en las provincias, la Nación no tiene un territorio propio. Construimos viviendas, escuelas y caminos en las provincias, no existe un territorio nacional. Esto directamente afecta a las provincias", subrayó.

En concreto, a partir del lunes, el Ejecutivo le enviará a la CABA los mismos fondos que le venía remitiendo rutinariamente para pagar la policía traspasada, en base a un cálculo realizado por el Ministerio del Interior. Apenas salió el fallo de la Corte, el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta se había apresurado a anunciar la eliminación del impuesto al uso de las tarjetas de crédito que había creado a modo de compensación, en una presentación que se pareció mucho a un lanzamiento de campaña. Otra de las inconsistencias que se marcó durante la reunión en la Rosada fue que según la ley que rige las medidas cautelares no pueden dictarse sobre "la afectación de los recursos y bienes del Estado", como en este caso.

La noche anterior, en un extenso hilo de tuits, el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, había desarrollado los argumentos por los que el Gobierno debía desobeder un fallo que consideró inconstitucional y, además, planteó que se debía iniciarle un proceso de juicio político a los supremos. Antes de escribirlo, lo había conversado con Axel Kicillof, que estuvo de acuerdo con el planteo. Su posicionamiento sirvió para preparar el clima de la reunión que se desarrolló este jueves a partir del mediodía en el salón Eva Perón de la Casa Rosada. Los gobernadores llegaron en pie de guerra.

Capitanich insistió con el pedido de juicio político, pero eso quedó en estudio para los próximos días. En principio, se les planteará la recusación, una instancia que deberán resolver los propios jueces de la Corte, En caso de que lo acepten, deberán ser reemplazados por conjueces. "Si vamos a seguir convalidando que una Corte de cuatro miembros tome las facultades del Congreso, potestades de las provincias o del poder administrador para asignar recursos a su antojo, es algo que excede de una manera enorme su injerencia", sostuvo Capitanich, que advirtió que si no se actuaba se iba en camino de una "peruanización" del escenario, con un poder político extremadamente débil y un Poder Judicial cada vez más poderoso.

Junto al Presidente se sentaron el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, el vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos, el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, y la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra. Participaron los gobernadores Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfran (Formosa), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Ricardo Quintela (La Rioja), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raul Jalil (Catamarca), Sergio Uñac (San Juan), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Mariano Arcioni (Chubut) y Sergio Ziliotto (La Pampa). En forma virtual, desde una pantalla colocada a un costado de la larga mesa, intervinieron Capitanich, Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Oscar Herrera Ahuad (Misiones) y Alicia Kirchner (Santa Cruz). Faltaron Alberto Rodríguez Saá (San Luis), quien se fue de la Liga de Gobernadores en un desacuerdo surgido por el proyecto de reforma de la Corte, y Omar Perotti (Santa Fe), quien últimamente se muestra distante del Ejecutivo.

Los gobernadores volverán a reclamar ser tenidos en cuenta en la causa, dado que resultan afectados directos de la controversia. En su momento solicitaron convertirse en amicus curiae pero no fueron escuchados, en otras de las irregularidades que tuvo la instrucción del caso. “Lo primero que tenemos que entender es que los que queremos vivir en un Estado de derecho queremos vivir en un país donde las competencias de cada uno de los poderes sean respetadas, y que ningún poder se arrogue funciones de otro poder, y que esto viene pasando constantemente con la Corte Suprema de Justicia”, señaló anoche el Presidente.