El Gobierno va a la Corte por la coparticipación: “Macri benefició a Larreta”

Nación concurre hoy al máximo tribunal. Estará el ministro de Interior, Wado de Pedro. Se hará presente también el alcalde porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

El gobierno Nacional y el porteño se ven las caras hoy a través de su ministro de Interior, Wado de Pedro, y el alcalde de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, para intentar una conciliación sobre los fondos de coparticipación. Fuentes del Poder Ejecutivo afirmaron hoy en off a El Destape que quieren tratar de “subsanar una injusticia”.

Para Nación, el decreto de Mauricio Macri fue un claro ejemplo de “favoritismo” para con la Ciudad de Buenos Aires que ya gobernaba Larreta.

Macri pasó de 1.4% a 3.75% los fondos para CABA. Así gobernó Larreta hasta 2019. Luego, el Gobierno de Alberto Fernández pidió declarar inconstitucional esa ley (27.606) que aumentó la quita de fondos dispuesta en el decreto anterior y volver al plan original. La Ciudad protestó y el caso llegó a la Corte.

Hoy, ante los cuarto supremos Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorezentti y Juan Carlos Maqueda tendrán una audiencia de conciliación. Del lado nacional también estará Silvina Batakis (Secretaria de Provincias del Ministerio que comanda De Pedro). Y por CABA, el jefe de gabinete Felipe Miguel.

Antes de la audiencia que se lleva a cabo hoy a la mañana, desde el gobierno nacional consideraban que “Macri sacó un decreto que violentó el equilibro del régimen de coparticipación”.

Desde el círculo de Eduardo de Pedro no quisieron opinar de un posible fallo adverso de una Corte díscola con esta gestión sino que hicieron énfasis en que preferían dar esta discusión “en la política y no en la Justicia”.

Según los números que maneja Nación hay una cifra que se mantiene en la cabeza: los destinado 8.047 millones de pesos de 2016. Hoy sería ese número actualizado.

El gran tema es la policía y los fondos a la fuerza de seguridad de la Ciudad. Nación cuenta que CABA maneja cuatro números distintos y ellos uno solo. “La primera a estimación de la Ciudad era por fondos para 21 mil policías y finalmente fueron sueldos por 19 mil”, se quejan.

“El decreto de Macri no está respaldado por nada, no tiene expedienté tecnico. El primer decreto no dice que la plata que le dan es para la policía Recién cuando pasa de 3.75 a 3.50 aparece lo de la seguridad. El número lo crearon después”, dijo a este portal en off de manera contundente un alto funcionario que participa de estas negociaciones desde la Casa Rosada.