Coparticipación: CABA pidió a la Corte que embargue las cuentas del Banco Nación

La administración de Horacio Rodríguez Larreta lo solicitó en medio de la disputa abierta por los fondos coparticipables luego de que Alberto Fernández diera marcha atrás a la fórmula que estableció el ex presidente Mauricio Macri.

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires recurrió nuevamente a la Corte Suprema para pedir que se embarguen las cuentas del Banco Nación para poder cobrar lo que dice el fallo que lo favoreció con la Coparticipación.

La administración de Horacio Rodríguez Larreta reclamó que se haga efectivo el fallo del máximo tribunal que ordenó reintegrarle parte de la coparticipación que le había quitado el Gobierno de Alberto Fernández en 2020. Para la Ciudad, la deuda de la Nación con el distrito ya supera los 57.587 millones de pesos.

"Vengo a reiterar mi solicitud de que se ordene la medida ejecutoria solicitada, es decir, trabar embargo diariamente de la suma correspondiente al 1,55% de la masa de fondos definida en el articulo 2° de la ley 23548, la cual debe ser detraída de la suma que le corresponde a la Nación en la distribución primaria y ordenar al Banco de la Nación Argentina que en forma diaria y automática se transfieran a la Ciudad de Buenos Aires, junto con el 1,40% que se recibe hasta el presente", indicó la Ciudad.

La presentación fue realizada por la directora General Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales, María Cristina Cuello, con el patrocinio del Procurador General de la Ciudad, Gabriel Astarloa.

El Gobierno porteño pidió que se cumpla el fallo que la Corte Suprema firmó en diciembre pasado, que decía que la Nación debía restituirle el 2,95% de la masa de impuestos coparticipables. Tras demoras e idas y vueltas, el Gobierno Nacional depositó en febrero pasado 98.500 millones de pesos en Bonos del Tesoro (TX31) en un cuenta a nombre de la Ciudad.

"Las transferencias efectuadas a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) han continuado siendo por un monto en pesos equivalente al 1,40% de la masa de fondos definida en el articulo 2° de la ley 23.548, y no el 2,95% dispuesto en la sentencia", consideró la Ciudad.

Y agregó: "Tal como adelantamos, la única manera de cancelar los impuestos es mediante el deposito de una suma de dinero. Estos impuestos abonados en pesos son los que constituyen la masa coparticipable a distribuir".

Larreta volvió a apuntar contra Alberto por la coparticipación

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, cruzó nuevamente al presidente Alberto Fernández por la coparticipación y el juicio a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. "Los fallos de la Corte no se interpretan, se cumplen. El Presidente tiene que cumplir el fallo y punto. ¿Quién va a invertir en la Argentina cuando no se cumple algo porque no gusta?", lanzó el mandatario porteño.

En diálogo con "A dos Voces" por TN, el precandidato a presidente de la Nación por Juntos por el Cambio (JxC) acusó: "Cuando el Presidente le sacó los fondos a la Ciudad en septiembre del 2020 a las provincias les dio $0. Todo fue para Axel Kicillof, para la provincia de Buenos Aires". Y agregó: "Hoy se redobla la apuesta contra la Corte y esto se traduce en menos trabajo para los argentinos. No se invierte en nuestro país. Después del discurso del Presidente hay personas que van a perder la posibilidad de tener un trabajo".

Con información de Noticias Argentinas