"Yo tengo la obligación como Gobierno de explicar con lujo de detalles de qué se trata y por qué vamos por ese camino", sostuvo Aníbal Fernández en diálogo con Alocarla por El Destape Radio. Además, añadió que "uno tiene que contar qué se hizo y no ser comentarista".

Por otro lado, hizo referencia a la reunión del Gobierno con la Mesa de Enlace y sostuvo que "la obligación que tiene el presidente es encontrar algún sendero que garantice que los precios están a disposición del hombre común". Por otro lado, recordó que desde el peronismo “pretendemos garantizar la mesa" de los argentinos y que el campo también gane dinero. "Nadie quiere perjudicar a ningún productor".

En ese sentido, añadió que el problema de los precios no se "resuelve de guapo" sino que "se resuelve hablando. La política es hablar". Fernández explicó que la herramienta de las retenciones está en la Constitución y analizó que "para que el Gobierno le diga a los productores que no va a aplicar suba de retenciones o cupo es porque le garantizan que va a haber soluciones para que los argentinos no paguen precios de más".



Respecto a la ausencia de algunos empresarios en otra de las reuniones que mantuvo "puede ser que algunos (empresarios) se sientan tan importantes que sientan que tienen que formar parte de las discusiones cuando está presente el presidente" y destacó que "el inútil y perverso que nos tocó como presidente (por Mauricio Macri) demostró que puede hacer pedazos la economía de todos los argentinos".