Consejo de la magistratura: Graciana Peñafort denunció que la asunción de la Corte representa "un golpe institucional"

Lo afirmó la directora General de Asuntos Jurídicos de la Presidencia del Senado en relación a la asunción del presidente de la Corte en un órgano clave para la designación y remoción de jueces.

La directora General de Asuntos Jurídicos de la Presidencia del Senado, Graciana Peñafort, se refirió a la asunción del juez de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, al frente del Consejo de la Magistratura y afirmó que se trata de "una ilegalidad que va a poner en tela de juicio de ahora en adelante el funcionamiento de ese Consejo". "Me parece un desquicio y de una gravedad que yo equiparo a la de un golpe institucional", remarcó la abogada en diálogo con El Destape y sostuvo que "están quemando la Constitución Nacional".

La letrada enfatizó que "esto nos tiene que llevar a reflexionar sobre un nuevo formato de la Corte Suprema con una clara delimitación de las funciones". "Es un juego de casta, que va a beneficiar a un cierto sector", agregó.

La abogada advirtió que están intentando "revivir una ley que no puede revivir por decisión de la Corte", con lo cual "la ley no puede dictar este fallo", en tanto "no se puede ser juez y parte". "Yo equiparo esta situación con un golpe institucional”, enfatizó Peñafort.

“Rosatti se votó a sí mismo para ser presidente de la Corte”, explicó y recordó que “asumió por decreto" es decir, "se votó a sí mismo como presidente de la Corte y ahora se quiere instituir como presidente del Consejo de la Magistratura. "Va a ser administrado y administrador”, remarcó .

“Esto no son sótanos de la Democracia. Lo hacen a plena luz del día y con la anuencia de los sectores”, completó Graciana.

El viernes venció el plazo de 120 días que impuso la propia Corte para que el Congreso sancione una nueva Ley del Consejo de la Magistratura con el fin de modificar la composición del organismo actual. El proyecto, que si bien tiene media sanción en el Senado, aún no fue tratado en Diputados. En este marco, el juez federal de Paraná Daniel Alonso rechazó una apelación del fiscal y así mantuvo vigente su medida cautelar que impide al Congreso designar a sus representantes para el Consejo de la Magistratura.

La vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, también hizo referencia a la polémica en las últimas horas y citó al periodista Mowszet que explicaba: "Mañana el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, va a asumir como presidente del Consejo de la Magistratura (el órgano que designa y remueve jueces) gracias a una fallo dictado por él mismo y sin dejar su puesto en la Corte, que también ganó autoeligiéndose meses atrás".

Luego, en un segundo tuit, el periodista hizo un punteo con una breve cronología de los hechos: "Aceptó entrar a la Corte por decreto; Ganó la presidencia gracias a un inédito autovoto que, con solo 5 jueces, fue decisivo; dictó un fallo que lo nombra a él mismo como presidente del Consejo de la Magistratura". "Interesante para cuando volvamos a discutir sobre castas", cerraba el mensaje Mowszet, con la idea que luego Cristina retomó en su tuit.