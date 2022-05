Consejo de la Magistratura: la Corte avaló la designación de Doñate y Reyes

El Alto Tribunal convocó al senador Martín Doñate y la diputada Roxana Reyes a prestar juramento para que puedan asumir en el órgano de selección y sanción de jueces. Dejaron atada la validez de los nombramientos a lo que se defina en las causas judiciales abiertas. Pero con su resolución, los legitimaron.

La Corte Suprema de Justicia avaló las designaciones como consejeros del senador Martín Doñate y de la diputada Roxana Reyes. Los cuatro ministros cortesanos firmaron una acordada este martes en la que convocaron a ambos legisladores a prestar juramento para que puedan asumir en el órgano de selección y sanción de jueces. Aclararon que “la remisión de los títulos de los legisladores Doñate y Reyes no supone la emisión de opinión o juicio de ningún tipo respecto de su validez”. Dejaron atado esto último a la suerte que corran los expedientes judiciales que se abrieron por los cuestionamientos a ambos nombramientos. Con esta decisión se termina de conformar el Consejo de la Magistratura de 20 integrantes que resucitó el Alto Tribunal.

Mediante la acordada 11/2022, los ministros supremos Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti convocaron a prestar juramentos a Doñate y Reyes para terminar de conformar la nueva integración del órgano que selecciona y sanciona jueces. Ambas designaciones habían sido cuestionadas en sede judicial. La oposición criticó la forma en que la Cámara Alta resolvió la elección de Doñate –con una jugada ajedrecística de CFK- mientras que un sector del oficialismo también atacó la selección de Reyes en la Cámara Baja. Por los dos nombramientos se abrieron dos causas diferentes en el fuero contencioso administrativo. La Corte se desentendió de ese pleito y decidió completar la nueva composición del Consejo.

Los supremos resaltaron que la única atribución que les da el artículo 2 de la ley 24.937 es poner “en cabeza del señor Presidente del Tribunal” el “recibir el juramento de ley a las personas nombradas, acto por el cual el miembro designado se incorpora al órgano constitucional referido”. En esa línea, se afirma en la acordada que el “Presidente del Consejo de la Magistratura ha realizado el pedido formal para que el juramento de los mencionados consjeeros se haga efectivo”. El presidente del Consejo es el presidente de la Corte, es decir, Horacio Rosatti.

En su argumentación, los supremos señalaron que tanto la remisión de títulos como la toma de juramento de los consejeros es una obligación que se deriva de distintos fallos judiciales. Y destacaron que “la remisión de los títulos de los legisladores Doñate y Reyes no supone la emisión de opinión o juicio de ningún tipo respecto de su validez”. En esa línea, sostuvieron que “al encontrarse discutida dicha validez en sede judicial, es frente a los magistrados competentes donde deberá saldarse definitivamente cualquier discusión al respecto”. No obstante, la toma de juramento es una legitimación de los nombramientos. Una pregunta se vuelve obligatoria en este contexto: ¿si el día de mañana la Justicia considera que no estuvieron bien designados esos consejeros, qué sucederá con las votaciones que haya hecho en el Consejo? Se estima que quedarán firmes.

Acaso por una cuestión de cobertura, los supremos señalaron que “a la fecha, no existen resoluciones judiciales que pudieran constituir un impedimento que (…) se tomen los juramentos requeridos”.

En ese marco, se convocó a Doñate y Reyes para tomarles juramento “sin perjuicio de lo que pudiera decidirse en definitiva en el marco de las causas” que se abrieron por los cuestionamiento de Juntos por el Cambio, por un lado, y del Frente de Todos, por el otro.

Nuevo revés para Luis Juez

Este martes, Juntos por el Cambio recibió un doble revés en su disputa para nombrar a Luis Juez en el Consejo como representante del Senado. Además de la acordada cortesana, la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal rechazó la nueva apelación de Juez para integrar el órgano de selección y sanción de jueces. Ese tribunal, con los votos de los magistrados José Luis López Castiñeira y María Claudia Caputi resolvió “desestimar la apelación interpuesta por los señores Senadores nacionales Juez y Schiavoni y, en consecuencia, confirmar la providencia recurrida; con costas”.

Juez cuestionaba la movida de CFK, que en coordinación con los diferentes actores del Senado partió el bloque del Frente de Todos para enfrentar la jugada que hizo la Corte de tomar por asalto el Consejo de la Magistratura. Es que cuando todo parecía ganancia para la oposición, tras el fallo cortesano que disolvió el Consejo de 13 miembros, Cristina logró designar a un consejero propio, Doñate. Lo hizo al crear dos espacios del oficialismo en la Cámara Alta: el Frente Nacional y Popular, que quedó con 21 senadores, y Unidad Ciudadana, con 14, que así se ungió como segunda minoría (la UCR es la primera minoría con 18 senadores). La segunda minoría es la que debía nombrar un consejero en el Senado. Esto derivó en el planteo judicial de la oposición que este martes recibió un doble revés.

Los 20 integrantes

Con esta decisión de los cuatro supremos quedará finalmente conformado (y legitimado) el Consejo de 20 miembros con presidencia de Rosatti.

A los 13 integrantes que tenía el órgano de selección y sanción de jueces se suman:

Rosatti , que es el nuevo presidente del órgano. El ministro cortesano fue designado por Macri en el Alto Tribunal.



, que es el nuevo presidente del órgano. El ministro cortesano fue designado por Macri en el Alto Tribunal. Dos representantes por los abogados: J imena de la Torre, exintegrante de la AFIP y UIF macristas ; y María Vázquez, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora , cercana al consejero por los académicos, Diego Molea. Ambas fueron electas en una elección que se hizo para poder completar el Consejo de 20 miembros.



; y , cercana al consejero por los académicos, Diego Molea. Ambas fueron electas en una elección que se hizo para poder completar el Consejo de 20 miembros. Por el estamento de los jueces, la magistrada Agustina Díaz Cordero, exasesora del ministro de Justicia de Macri, Germán Garavano , y jueza civil. Fue quien se impuso para consejera en la elección que se realizó para completar el Consejo de 20. Es representante de la lista Bordó, la más conservadora de la Asociación de Magistrados. La madre de Agustina, Maria Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero, era camarista comercial y hasta hace poco la aliada principal de Macri en el letargo de la causa Correo Argentino.



, y jueza civil. Fue quien se impuso para consejera en la elección que se realizó para completar el Consejo de 20. Es representante de la lista Bordó, la más conservadora de la Asociación de Magistrados. La madre de Agustina, Maria Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero, era camarista comercial y hasta hace poco la aliada principal de Macri en el letargo de la causa Correo Argentino. Por el estamento de los académicos se sumó Pamela Tolosa, decana de Derecho de Universidad Nacional del Sur , también cercana a Molea. También se hizo una elección para poder completar el “nuevo” Consejo.



, también cercana a Molea. También se hizo una elección para poder completar el “nuevo” Consejo. Y ahora jurarán el senador Martín Doñate (Frente de Todos) y la diputada Roxana Reyes (UCR).

La Corte pateó el tablero del Consejo de la Magistratura en diciembre pasado cuando declaró la inconstitucionalidad de la integración de 13 integrantes. Tuvo el caso durante todo el gobierno de Mauricio Macri (que tuvo mayoría automática en el consejo) pero recién declaró la inconstitucionalidad durante la gestión de Alberto Fernández, 15 años después de promulgada la norma que habilitó aquella estructura. Con su decisión paralizó el funcionamiento del órgano que selecciona y sanciona jueces, ya que la oposición no se prestó más a la negociación. Se trató de un fallo político que fue escrito al calor del resultado electoral de las últimas legislativas. El 18 de abril pasado, la Corte continuó con su maniobra y dio la orden de que entre en funcionamiento el nuevo Consejo de 20 miembros presidido por Rosatti (resucitó una norma derogada). La decisión se basó en que el Congreso no había aprobado una ley con una nueva conformación (hay un proyecto con media sanción). Este martes, al anunciar que tomará juramento a Doñate y Reyes, dio el último paso para que el Consejo de 20 integrantes funcione a pleno.