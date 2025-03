Uno de los señalados como barras, fue a la marcha para desmentir a Bullrich: "Un laburante"

"Tenemos pruebas y las presentamos. Le pedimos al fiscal la detención de estos 29 barras bravas violentos, que atacaron al Congreso y a nuestras Fuerzas con palos, piedras y armas", aseguró la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, durante la tarde del martes. Junto a ello, compartió un video con imágenes de rostros que -según expresó el Gobierno nacional- habían causado disturbios durante la marcha del miércoles pasado.

Uno de ellos, Pablo Melo, se expresó en sus redes sociales y reapareció en las calles para responderle y asegurar que no es socio de ninguna institución deportiva ni tampoco un "puntero político".

"Le vengo a decir a Patricia que no soy ningún puntero político ni barrabrava. Soy simplemente un laburante del pueblo que se indigna cuando ve que le pegan a los viejos. Nada más, Patricia. ¡La denuncia metétela en el o***!", lanzó Pablo, vestido de la muerte y con una motosierra, tal como había prometido que iba a hacer en sus redes sociales.

La respuesta de Pablo Melo a la ministra en redes sociales

En una extensa publicación donde le contestó los ataques, el apuntado por la ministra dio detalles de su identidad -como su DNI- y también la dirección de su casa, en la ciudad de Burzaco. "Primero, no me gusta el fútbol y no estoy afiliado a ningún club. Pero te cuento que la única vez que fui a una cancha y me emocioné tanto, de la euforia que genera estar adentro, grité el gol contrario y sobreviví", comienza.

A su vez, Pablo asegura no estar "afiliado a ningún partido político" ni tampoco ser un "puntero político pago de ninguna rama y de ningún partido"; incluso, en su texto, asegura que "odia a los punteros porque le venden cocaína a tus gendarmes mientras trabajan y tengo pruebas reales". Más allá de esto, "confiesa" tener convicciones políticas y le pregunta si eso está mal o no es legal. "Como mucho me puede acusar de ser de la rama social artística, de los loquitos, hippies, rockeros, punkis y artistas", agrega.

El texto completo:

En el texto, publicado el martes, Melo remarca que las acusaciones son "falsas e incomprobables" y que por ello, no duda en ir nuevamente a la mancha "para cuidar a los viejos, ¡cuidarlos! Cuidarlos de la salvajada que tu policía hizo el miércoles pasado en el Congreso con ellos". Y añadió: "Viví la tristeza de ver a las bestias inhumanas pegándole a un anciano, viví la miseria humana de ver a una portera de 60 años que no le quería abrir la puerta a dos abuelas de 70 y pico, tuvimos que asistir a un montón de gente mayor de la salvajada que llevaron adelante las bestias".

"Mañana (por este miércoles) vamos a salir de Burzaco con algunos de esos loquitos que pertenecemos a esa rama que te conté. Y entre ellos, voy yo, que para me reconozcas voy a ir vestido de la muerte y voy a llevar una motosierra (cumpliendo con los estándares de seguridad, sin cadena ni combustible), igual a la que usa el presi. Calculo que no habrá drama con eso, ¿no Pato?", sostuvo. Y sentenció: "Nos vemos mañana, nos reunimos a las 14:30 y salimos 15:30 de la estación Burzaco, lado Alsina. Si querés vení, sino miralo por TV".