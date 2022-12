Tras el bochorno, el FdT y JxC evalúan denuncias y pedidos de expulsión cruzados

El oficialismo quiere expulsar a Cristian Ritondo, mientras que el jefe del bloque PRO avanza contra Moreau, Tailhade y Osuna. La UCR analiza la estrategia judicial para que Reyes sea designada en el Consejo.

Tras el bochorno y el escándalo que caracterizó al debate del pasado jueves en la Cámara de Diputados, atravesado por altos niveles de violencia, tanto el Frente de Todos (FdT) como Juntos por el Cambio (JxC) evalúan denuncias y pedidos de expulsión cruzados que difícilmente prosperen. El oficialismo quiere echar a Cristian Ritondo, mientras que el titular del bloque PRO analiza avanzar con la misma medida contra Cecilia Moreau, Rodolfo Tailhade y Blanca Osuna. Justamente, la presidenta de la Cámara de Diputados es el principal objetivo de las críticas de la oposición y la Unión Cívica Radical (UCR) la denunciará penalmente por dejar sin efecto la nómina de legisladores designados para integrar el Consejo de la Magistratura.

Luego de los insultos y gestos obscenos que caracterizaron a la violenta sesión de esta semana, fue suspendida por falta de quórum y así se frustró la aprobación de leyes para crear nueve universidades, entre otros proyectos. Las tensiones están lejos de calmarse y las principales bancadas piensan continuar con los fuegos de artificio.

El que ya se presentó formalmente fue el proyecto de resolución que pide la expulsión de uno de los precandidatos a gobernador de la provincia de Buenos Aires que tiene el partido amarillo, quien realizó un gesto obsceno en el recinto mientras Juntos por el Cambio (JxC) se reitraba luego de caída la sesión. Su gesto duró un instante, porque rápidamente unió las palmas, como si se despidiera de los oficialistas. La iniciativa de la legisladora oficialista Mara Brawer y de más de 40 legisladores sostiene que se pide su expulsión "por la causal de inhabilidad moral sobreviniente" y denuncia que los actos que denuncian "implican una violación a la Constitución Nacional, a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres". Desde el Frente de Todos sostienen que el gesto fue hacia Moreau, aunque la imagen muestra que la dirección apunta a lugar donde está la bancada oficialista. "Los gestos obscenos y degradantes de violencia machista y los dichos xenófobos e insultos del diputado Ritondo son un limite que no debemos traspasar y que no vamos a dejar impune", publicó Brawer en sus redes sociales.

En diálogo con El Destape, desde el FdT señalaron que quedaron con un "sabor amargo" por no poder debatir durante la sesión donde se trataría, además de la creación de universidades, el aseguramiento de contención y acompañamiento de las personas que reciben un diagnóstico de trisomía 21/ Síndrome de Down, para su hijo en gestación o recién nacido. "Se siente una vergüenza política de transmitirle a la sociedad ese espectáculo, es muy reciente volver a entablar un diálogo, el clima no es el mejor", aseguró ante este portal una diputada oficialista.

Mientras tanto, en JxC aseguran estar "más unidos que nunca". Pese a los cruces internos de cara a las elecciones, la oposición se muestra infranqueable a la hora de enfrentar al Gobierno, aunque no fueron pocas las voces que observaron el desencanto de algunos legisladores opositores como la radical Gabriela Brouwer De Koning, oriunda de Río Tercero donde uno de los proyectos que se iba a aprobar prevé crear una universidad, a quien vieron "deprimida" por el fracaso de la sesión.

El viernes tanto el PRO como la UCR preparaban un proyecto de expulsión y una denuncia penal contra Cecilia Moreau. Desde la bancada que conduce Ritondo sostuvieron ante este portal que la legisladora massista "no respetó el reglamento, su lugar como presidenta de la Cámara" y que "violó el reglamento para sesionar". Mientras que desde el lado de Mario Negri analizan una denuncia por "abuso de poder" e "incumplimiento de los deberes de funcionario públoco". La acusan de "obstaculizar la conformación del Consejo" y argumentan que "no tiene atribuciones para dejar sin efecto las decisiones de los bloques" y que su función es "solo comunicar a la Corte".

Los titulares de los bloques del PRO y la UCR, Cristian Ritondo y Mario Negri.

En paralelo, la bancada radical estudia alternativas para reponer la designación de Roxana Reyes. Una de ellas es esperar que se resuelvan las apelaciones tanto de la Presidencia de la Cámara como de la bancada radical, que ya están en poder de la sala dos del fuero Contencioso Administrativo, y que de ser favorables mostrarían que el juez Cormick se "extralimitó y perdió la jurisdicción" ya que el planteo que había hecho en su momento Germán Martínez era para el período vencido de abril a noviembre. La otra alternativa es una "ventana legal" a través de la presentación de un amparo para frenar la anulación de designaciones y que los diputados juren como consejeros.

Moreau, a quien el Art. 37 del Reglamento de la Cámara de Diputados la habilita a seguir en la Presidencia pese a que no se eligieron autoridades, había apelado el miércoles el fallo del juez Martín Cormick que impedía a Reyes asumir una banca en el Consejo, por lo que rechazó la posibilidad de que el PRO y la UCR pudieran tener un diputado representante cada uno. Fuentes legislativas aseguraron a El Destape que esta decisión tiene "la intención de resguardar las potestades de la institución que representa".

Además de Moreau, el PRO también analizaba pedir las expulsiones del oficialista Rodolfo Tailhade por tratar de "sodomizados" a la UCR, palabra de origen bíblico usada como sinónimo de penetración anal. Asimismo, buscarían realizar tal solicitud con la también oficialista Blanca Osuna, quien le gritó "asesino" a Gerardo Milman, diputado al que el kirchernismo le apunta por considerar que estaba al tanto del intento de asesinato de Cristina Kirchner.

El FdT apoyó a la presidenta Cecilia Moreau

Desde distintos sectores del FdT expresaron su apoyo a la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, tras los ataques de la oposición y repudiaron la violencia machista propiciada contra su persona. Por ejemplo, la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Ayelén Mazzina, remarcó: "Una vez más, la misoginia y la violencia machista se presenta ante la falta de argumentos políticos. En democracia solo es posible construir desde el debate de ideas, no vamos a permitir que quieran callarnos con gritos y amenazas, nunca más".

Su par del interior, Wado de Pedro, rescató a las y los legisladores que respaldaron a la titular y criticó el gesto de Ritondo: "Fue de un nivel muy bajo y hay un nivel de violencia y agresión por parte de algunos legisladores que tiene que ver con la necesidad de tener protagonismo en las redes". Mientras que el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, subrayó: "El macrismo mostró hoy actitudes violentas y misóginas hacia Cecilia Moreau e impidió el tratamiento de proyectos para nuevas universidades. Es una línea de conducta".

La presidenta de Diputados, Cecilia Moreau, y el titular de la bancada oficialista, Germán Martínez.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof también se sumó a los repudios y tildó de "vergonzosos" los gritos, gestos obscenos y la violencia en el Congreso. "La sesión que interrumpieron estaba destinada a crear nuevas Universidades en la Provincia, lo que frenaron no fue una sesión parlamentaria, lo que frenaron es el derecho a la formación universitaria de miles de bonaerenses", señaló.

Por último, el jefe de la bancada oficialista en la Cámara Baja, Germán Martínez, sostuvo: "Hubo una clara oposición a que podamos tener la sesión propuesta. Fue un escándalo, con gestos y actitudes sumamente violentas". Y el diputado nacional del FdT, Daniel Arroyo, cerró: "La oposición fue a pudrir la sesión. Desde el macrismo gritaban y golpeaban las bancas con la intención de pudrirla y lo lograron. Esto agudiza más la ruptura de la relación de la sociedad con la política, espero que se llamen a reflexión porque fue tremendo lo que pasó".

Mal clima

Hasta el viernes, desde ambas coaliciones aseguraban que "no hay diálogo" y que es muy reciente lo que sucedió el jueves como para que se calmen las tensiones. Una vez más primó la violencia y cuestiones ajenas al tratamiento de la sesión ensuciaron el debate de leyes que, entre otros puntos, buscaban ampliar el acceso a la educación universitaria en distintos puntos del país.

Fuentes parlamentarias consultadas por este portal ven difícil encontrar una fecha para otra posible sesión. Apuntan a la otra semana, aunque será clave que se vuelva a restablecer el diálogo entre los bloques. En el medio, esperan no solo los dictámenes que iban a ser tratados este jueves sino también otras que en las que el Ejecutivo está interesado como son la moratoria previsional que beneficiará a 800 mil adultos mayores, el proyecto que endurece la prevención contra el lavado de dinero y el fomento de la agroindustria.