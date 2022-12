Tras el escándalo, finalmente el macrismo bloqueó la sesión para reelegir a Moreau

Antes, se vivieron momentos de tensión en el Congreso por la violencia ejercida desde un sector de Juntos por el Cambio en una sesión escandalosa. Cecilia Moreau fue agredida e insultada por macristas.

Tras la violencia del macrismo y el escándalo que caracterizó al debate de este jueves en la Cámara de Diputados, finalmente se suspendió la sesión que se realizaba en la Cámara baja. Se levantó esta tarde a las 15.40 debido a que el cuerpo quedó sin quórum cuando un legislador de JxC pidió votar la suspensión y se retiraron los representantes de esa bancada.

Quien pidió esa moción fue Maximiliano Ferraro. Se iba a votar la reelección de Cecilia Moreau como presidenta de la Cámara baja. Además, la reunión plenaria del cuerpo tenía previsto tratar la creación de nueve universidades, en un recinto cuyos palcos estaban colmados por ciudadanos a favor de estas altas casas de estudio y que entonaban cánticos en favor de las iniciativas.

Liderados por los diputados Waldo Wolff y Fernando Iglesias, el macrismo insultó y agredió a Cecilia Moreau, y a la legisladora del FdT, Banca Osuna. "Yo no sé diputado Mario Negri cómo trata a su mujer. A mí, por ser mujer, no me trata más así", le respondió.

El macrismo se opone a que sea reelecta Moreau en Diputados. Este miércoles, la presidenta de la cámara suspendió la resolución que designaba a los cuatro representantes de Diputados para el Consejo de la Magistratura. Así, dejó sin efecto la resolución que nominaba a Roxana Reyes, Vanesa Siley, Rodolfo Tahilade y Álvaro González. Y apeló el fallo del juez federal Martín Cormick que impugnaba el nombramiento de la primera porque “viola la autonomía” del cuerpo, mismo caso que Martín Doñate en el Senado y el fallo de la Corte Suprema en contra del peronismo.

Negri denunció que "la sesión especial que está llevando adelante de prepo el kirchnerismo es nula. Estaba convocada para las 13 horas y empezó a las 14.35 horas. Las TRES prórrogas solicitadas por el oficialismo ingresaron luego del horario previsto en la citación de la sesión. Otro bochorno K", escribió en un tuit.

Los legisladores de Juntos por el Cambio reclamaron a los gritos su suspensión al considerar que es inválida pues se reprogramó el horario de ese plenario. Con los legisladores parados y a los gritos se registraron momentos de tensión cuando los diputados de JXC se acercaron para gritarle a la presidenta del cuerpo, Cecilia Moreau, y hacia allí se dirigieron también en masa las mujeres del Frente de Todos para defenderla.

Al grito de "son violentos" las mujeres oficialistas se posicionaron en el hemiciclo del recinto donde también estaban a los gritos diputados de JxC, entre los que se encontraban Fernando Iglesias, Rodrigo de Loredo y Maximiliano Ferraro.

Los gritos ya comenzaron en el mismo momento en que Moreau le tomaba juramento a Carolina Arricau. El oficialismo pudo comenzar, ya que colaboraron con el quórum las bancadas de Provincias Unidas y del Interbloque Federal. Pero se suspendió la misma.