Soria denunció que la Corte quiere "meterse al Consejo de la Magistratura por la ventana"

El ministro de Justicia y Derechos Humanos expuso el proyecto de ley del Consejo de la Magistratura ante el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales del Senado.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, denunció que la Corte Suprema quiere "meterse al Consejo de la Magistratura por la ventana". Lo dijo mientras exponía el proyecto de ley del Consejo de la Magistratura ante el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales del Honorable Senado de la Nación. Asimismo, resaltó que “proponemos una solución para evitar la parálisis de la administración del Poder Judicial”

El titular de la cartera de Justicia participó del plenario conjunto de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales, presididas por los senadores Guillermo Snopek y Oscar Parrilli, en donde expuso sobre el proyecto 151/2021 enviado por el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso el pasado 6 de diciembre.

En primer lugar, el ministro contextualizó el debate, al señalar que “nos encontramos en una situación de profunda gravedad institucional, en la que el Congreso se ve obligado a legislar bajo una presión. El fallo de la Corte de diciembre se entromete en la facultad de legislar que es propia del Congreso”.

El Ministro, acompañado por el secretario de Justicia, Juan Martín Mena; por la titular de la Unidad Gabinete de Asesores (UGA), Gimena del Río; y por el subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial, Nicolás Soler, explicó los aspectos centrales del proyecto que, según señaló “busca mejorar el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, para darle más dinamismo, que pueda cubrir todas las vacantes a tiempo y que responda a las necesidades de la gente”.

Soria explicó que el Ejecutivo envió un “proyecto equilibrado, que busca facilitar los consensos parlamentarios y evitar la tragedia institucional que implicaría la parálisis del Consejo”, y detalló los dos aspectos centrales que introduce la propuesta: las modificaciones a la composición del organismo, y la incorporación de la paridad de género en su integración.

Durante el plenario, del que también participó el presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, Soria se introdujo en otro de los aspectos centrales de la discusión: “Nuestro proyecto no incorpora a ningún representante de la Corte en el Consejo de la Magistratura. Receptamos así una postura que hasta ahora fue un consenso consolidado y transversal a todos los sectores políticos”, y recordó: “El proyecto de Macri y Garavano tampoco incorporaba a la Corte en el Consejo. Llama la atención que ahora hayan cambiado de postura”.

Por ese motivo, el ministro advirtió que “el verdadero objetivo de la Corte es meterse al Consejo por la ventana. En el fallo de diciembre, resolvieron sobre una cuestión que nadie había objetado en el expediente, que es la de la Presidencia del Consejo. La Corte no tenía competencia sobre ese tema, pero, así y todo, se metió y resolvieron que el presidente de la Corte Suprema también tendrá que presidir el Consejo de la Magistratura. Ese es el verdadero eje del debate”.

Soria explicó que poner al Presidente de la Corte al frente del Consejo de la Magistratura es un modelo inconstitucional, ineficiente y anti-democrático. Sostuvo que “va en contra de uno de los objetivos de nuestra Constitución de 1994, que fue desconcentrar le excesivo poder que tenía la Corte Suprema”, al tiempo que recordó que el sistema que quiere volver a poner en funcionamiento la Corte ya fue probado entre 1998 y 2006 en nuestro país y ya fue superado. En ese sentido, expresó que “el Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial también recomendó en 2020 no incorporar a la Corte en la composición del Consejo”.

Para concluir, Soria explicitó: “Estamos ante dos disyuntivas muy claras: o buscamos una salida equilibrada y responsable o dejamos que la corte someta a la parálisis al consejo de la magistratura de la nación y a la administración del poder judicial… responsabilidad o parálisis: esa es la disyuntiva…”. En el cierre, resaltó: “confío en que este congreso tendrá la madurez y la responsabilidad que la corte no tuvo, para evitar una parálisis que perjudicaría, antes que nada, a nuestro pueblo…”.

Hoy, el presidente Alberto Fernández cruzó a la Corte Suprema de Justicia y le reclamó por la detención de la militante social jujeña Milagro Sala. "Dos jueces hacen un amparo, declaran un per saltum y en 15 días lo resuelven. Y Milagro Sala está detenida y hace dos años que están con la causa ahí", se quejó el mandatario en una entrevista con El Destape.

"La única certeza que tenemos es que la Corte no está funcionando bien, pero no por los fallos que saca sino por la cantidad de fallos que saca, por la cantidad que no saca, por la discrecionalidad que tiene para meterse en casos sí y en otros no, por las demoras que tiene", enumeró el mandatario en la radio. Ahí estalló contra al caso Sala: "Hay algo que no funciona".

Sobre los cortesanos y el debate que se viene en el Congreso sobre las modificaciones del Consejo de la Magistratura que pidió el máximo tribunal, Alberto advirtió: "La Corte hizo una cosa única en la historia del derecho universal: declarar nula una ley y darle vida a una ley derogada".

Por último, dijo que de esta manera "ha tomada funciones legislativas que no tiene". Y pidió: "Espero que el Congreso lo trate rápido y saquemos una nueva ley. Nosotros mandamos un proyecto, que atiende las recomendaciones de la Corte y esperamos que salga rápido para que no ocurra lo que hizo la Corte que es un estropicio jurídico".