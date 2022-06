Massa retó a Iglesias en plena sesión: "Cállese la boca"

El titular de la Cámara de Diputados le reclamó silencio al legislador ultramacrista, que reiteradamente interrumpió al jefe de la bancada del Frente de Todos, Germán Martínez.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, retó en plena sesión al diputado ultramacrista Fernando Iglesias y tuvo que pedirle que haga silencio y deje hablar a otro legislador. En la sesión de este miercoles en el Congreso, el diputado macrista interrumpió en reiteradas oportunidades el discurso del jefe de la bancada del Frente de Todos, Germán Martínez.

En momento en que estaba haciendo uso de la palabra Martínez, en respuesta a los apartamientos realizados por la oposición, Massa debió hacer callar al diputados de Juntos por el Cambio. Conocido por sus reiteradas interrupciones a sus compañeros, Iglesias habló mientras hacía uso dela palabra del jefe de la bancaa oficialista. Ante eso, Massa debió llamar enérgicamente la atención del diputado ultramacrista.

"Se puede callar la boca, diputado. No me obligue a aplicar el reglamento también para ésto. Como le gusta para otra cosa, se lo voy a aplicar para esto, diputado. Entonces, cállese la boca. Cállese la boca diputado, Iglesias. Respeto también es escuchar; no sólo hablar. Siga, diputado Martínez", concluyó el titular de la Cámara.

Qué se trata en la sesión

En estos momentos, la Cámara trata el proyecto de ley para alivio fiscal para 4,5 millones de contribuyentes, impulsado por el propio Massa. Los monotributistas que serán alcanzados por el beneficio, podrán facturar más sin “saltar” la escala y pagando la misma cuota. Ademas los autónomos suben las deducciones para 140 mil trabajadores independientes.

El proyecto busca adelantar al 1 de julio próximo el ajuste para los montos máximos de facturación, ya que se adelanta la aplicación del índice del 29,12%. Respecto a los autónomos que están alcanzados por el impuesto a las Ganancias, el proyecto propone "incrementar las deducciones a fin de que el mínimo no imponible quede más equitativo o cercano al que aplican los empleados en relación de dependencia". De esta manera, la deducción especial para los autónomos representaría dos veces la ganancia no imponible, pasando de $505.129,66 a $757.694,52.

Otro tema clave que se debatirá es el proyectado reclamado por diferentes sectores culturales para extender por 50 años los beneficios para las industrias culturales que se vencen a fin de año. La prórroga hasta 2072 de las asignaciones Específicas para Industrias e Instituciones Culturales, procura evitar el desfinanciamiento de organismos como el Instituto del Cine, el del Teatro y el de la Música.

También, se buscará debatir el proyecto que establece beneficios impositivos transitorios para la adquisición de vehículos cero kilómetro de origen nacional para propietarios de licencias de taxis. Otro tema clave de la sesión es el proyecto se incluyó el proyecto que busca garantizar la "formación integral respecto de la Cuestión Malvinas para las personas que se desempeñen en la función pública" y otro para colocar la frase "Las Malvinas son Argentinas" en todos las dependencias del Estado, en el marco de los 40 años de la guerra.

También se buscará aprobar las iniciativas que establecen la ampliación de la superficie del Parque Nacional Pre-Delta, en Entre Ríos, y los proyectos que ceden tierras a la Nación para la creación de los parques Ansenuza, en Córdoba, e Islote Lobos, en Río Negro.