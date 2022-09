La presentación de un proyecto para suspender las PASO revive la discusión

El autor del texto es Luis di Giacomo, diputado del interbloque Provincias Unidas. di Giacomo remarcó que es un "enorme gasto para el Estado".

En medio del debate por la continuidad de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el bloque de Provincias Unidas en Diputados adelantó que presentará un proyecto para eliminarlas. El diputado de Juntos Somos Río Negro Luis di Giacomo confirmó a El Destape que lo expondrá mañana.

El legislador sostuvo que en su provincia eliminaron las elecciones intermedias porque "no han cumplido su función en ningún momento ni las ha utilizado prácticamente nadie". En declaraciones para el programa Segunda Edición por Diputados TV, di Giacomo enfatizó que "lo hicieron hace cuatro años, cuando yo era Ministro de Gobierno".

Y explicó: “Coyunturalmente a veces le conviene a un sector y a veces a otros. Pero en definitiva, importan un enorme gasto para el Estado. En definitiva, le estamos pagando desde el Estado el juego a muy pocos”. En ese sentido, el legislador del bloque Juntos Somos Río Negro, que forma parte del interbloque Provincias Unidas, agregó: “Estamos elaborando un proyecto para que sean suspendidas o eliminadas. Nosotros creemos que esto hay que resolverlo este año”.

En este marco, desde la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio publicaron un comunicado en rechazo a "los cambios en las reglas electorales que están llevando adelante gobernadores aliados al Gobierno nacional. El último caso que se conoció es el de San Luis, donde el oficialismo provincial impulsa un proyecto para derogar las elecciones primarias, abiertas y simultáneas, e instalar la Ley de Lemas, un sistema que va en contra de la voluntad popular y burla la transparencia del sistema", detallaron.

"Desde nuestro espacio consideramos como grave que se cambien las reglas de juego, y el caso de San Luis se suma a lo que ocurre en las provincias de Catamarca y Salta, donde los gobiernos provinciales están cambiando las reglas del juego con la anulación de las PASO, a lo que se agrega el atropello de la instalación de la Ley de Lemas en San Juan. Ante esta situación, expresamos nuestro apoyo a los dirigentes locales de Juntos por el Cambio para conservar el sistema electoral ya establecido", concluyeron.

Crece el debate por las paso

El debate creció en la última semana y hubo voces fuertes de un lado y otro. "Son un gasto muy grande", expresó el senador José Mayans. El presidente del Bloque del Frente de Todos en el Senado se refirió al debate en torno a las elecciones PASO 2023. "Hay muchos sectores que no las quieren. Ya algunos plantearon eliminarlas", sostuvo el senador formoseño en El Destape Radio.

El primero en salir a cruzar cualquier aproximación a suspender las primarias de 2023 fue Leandro Santoro. Ante las intenciones de los gobernadores, el asesor presidencial y diputado nacional del FdT expresó sin dudar: “Si queremos suspender las PASO, si el sistema político lo quiere hacer, lo tenemos que pensar para el 2025, no para el 2023. Lo digo sin especulación personal. No tengo un interés particular con este tema”, dijo a la radio Futurock.

En esa misma línea, Agustín Rossi se refirió a la posible eliminación de las PASO y expresó a El Destape: "Yo soy un defensor. Creo que a nuestro espacio político le vendría bien tener PASO". Esta opinión tiene mucho peso por la relevancia del Chivo en el FdT y por su cercanía a Alberto Fernández. El interventor de la Agencia Federal de Inteligencia fue contundente, al igual que Santoro. Sin titubear, dijo: “Es un buen sistema para elegir quién nos va a representar".