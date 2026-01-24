La oposición cuenta días y votos para bajar el DNU de Inteligencia

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que reforma la ley de Inteligencia y se erige como el principal tema de Diputados para febrero, por lo menos, hasta ver lo que sucede en el Senado con la reforma laboral. La oposición puja por juntar la mitad más uno de la Cámara Ba b

ja para tener quórum y bajar el texto firmado por Javier Milei que empodera a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

"Nosotros muy activos, los otros bloques muy tranquilos", comentaba una voz del peronismo a El Destape. Otra voz del bloque Unión por la Patria afirmaba que en esta semana los números daban 122. "Los últimos van a ser los especuladores. Debería ser un rechazo de todos", se quejo un diputado.

Algunas cuentas daban una mano más: 93 de Unión por la Patria, 18 de Provincias Unidas, cuatro el Frente de Izquierda y los Trabajadores, dos de la Coalición Cívica y dos de Encuentro Federal, el larretista Álvaro González, la cordobesa Natalia De la Sota, el puntano Jorge "Gato" Fernández y Marcela Pagano. Necesitan seis más.

La expectativa está en los bloques provinciales, ya que los principales socios de La Libertad Avanza (LLA), el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), no dan señales de desmarcarse del sostenimiento del DNU. Por su parte, desde Innovación Federal avisan que no tienen una "una postura clara" ya que están "esperando si el Gobierno decide conformar la Bicameral o no".

"Ahora, si van a dejar que se venza el plazo, que sería el 29 de enero, ahí vamos a analizar el texto completo porque ahí se tendría que tratar en el recinto tal cual vino el decreto", comentaron desde la bancada que nuclea a siete diputados que responden a los oficialismos de Salta y Misiones.

La Rosada envió el DNU a la bicameral de Trámite Legislativo, que no está conformada. Los diez días hábiles para que el recinto pueda tratar el decreto se cumplen el 29 de enero. Desde uno de los bloques que rechazará el decreto se lamentaban de que "febrero está medio perdido en Diputados" y ven venir una disputa dialéctica con el oficialismo de que no se pueden presentar otros temas por fuera del temario de sesiones extraordinarias que envió el Ejecutivo al Congreso.

"La biblioteca está dividida, pero pueden", advirtieron fuentes parlamentarias. De ahí podría agarrarse el oficialismo para negarse a tratar el rechazo al DNU de inteligencia. Como sea, descreen que la oposición no tiene los votos para sesionar y bajar el decreto.