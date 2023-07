Se cayó la sesión en el Senado: el oficialismo no consiguió el quórum

No avanzó la sesión en la que Unión por la Patria quería aprobar el pliego de la camarista y la designación de más de 70 funcionarios judiciales. Entre ellos, a la jueza Figueroa.

El Senado no logró sesionar este miércoles porque el oficialismo no consiguió el quórum para prestar acuerdo a una lista de 75 funcionarios judiciales designados por el Poder Ejecutivo para integrar cámaras, juzgados, defensorías y fiscalías de todo el país, entre otros asuntos pendientes. El nombre más resonante era el de la jueza Ana María Figueroa que debía tener una aprobación para continuar por cinco años más en la Cámara de Casación Penal luego de cumplir 75 años.

El interbloque del Frente de Todos que preside José Mayans no consiguió el quorum necesario de 37 senadores presentes para abrir el debate ya que Juntos por el Cambio (JxC) decidió no bajar el recinto. A los opositores ausentes, hay que sumar dos oficialistas que no bajaron al recinto. Son Edgardo Darío Kueider y Guillermo Snopek.

Entre los acuerdos solicitados por el gobierno nacional se encuentra Figueroa, quien junto con los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone debe decidir si confirma el cierre o reapertura del Caso Hotesur-Los Sauces, en el que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos fueron investigados por lavado de dinero y sobreseídos. Figueroa emitió su opinión al respecto la semana pasada, pero el sentido del voto se conocerá luego de la feria judicial.

El decreto parlamentario que convocaba a la sesión para las 11 también incluía en el temario el proyecto de ley en revisión que autoriza la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida de tropas nacionales para participar de ejercicios militares.

Los senadores también tendrán sobre sus bancas otros proyectos de ley como el de fluoración de la sal para consumo humano, el que crea el Programa Nacional de Libros Para Aprender, el que crea el tratamiento y la prevención de la pubertad precoz y el que establece los procedimientos médico-asistenciales para la atención ante la muerte perinatal.

El Senado no se reúne en sesión ordinaria desde el 13 de abril, aunque un mes después, el 11 de mayo, escuchó el informe de gestión del jefe de Gabinete, Agustín Rossi. Ese día, el precandidato a vicepresidente de Unión por la Patria cuestionó el desempeño de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al asegurar que forma parte del "partido judicial" que "persigue" a dirigentes políticos en la Argentina. En ese sentido, advirtió que "en algún momento hay que desarmar este poder" porque "de lo contrario es imposible gobernar".

Con información de Télam