Rating: Gran Hermano arrasó en su primera noche en Telefe y hundió a El Trece

Cómo fue el rating de la primera emisión de Gran Hermano 2025.

Gran Hermano regresó a la pantalla de Telefe a tan solo 6 meses de la finalización del última edición. La versión 2023/2024 que coronó a Bautista Mascia como ganador resultó muy exitosa para el canal, motivo por el que la señal volvió a apostar por emitir el reality. En este marco, en el debut, los números de rating generaron gran controversia.

El lunes 2 de diciembre, se estrenó una nueva edición del programa conducido por Santiago del Moro. A las 21:45 puntual empezó el reality y para entonces ya marcó un piso de 11,5 puntos de rating dejado por Telefe Noticias. Para esto, ya lideraba la grilla ante The Floor en El Trece, conducido por Guido Kaczka, que solo marcaba 2,9.

A medida que fue avanzando la jornada, el ciclo osciló entre los 16,5 y los 18,3, posicionándose como uno de los ciclos más vistos de la jornada. Por otro lado, la competencia se ubicó en segundo lugar El Trece con el ciclo de preguntas de Guido, tercero América TV con LAM, que cubrió el escándalo de Wanda Nara, Mauro Icardi y La China Suárez, y en cuarto Bendita TV.

Finalmente, la jornada terminó con un promedio de 19 puntos para Gran Hermano, lo que vaticina una temporada bastante fructífera para el ciclo. Sin embargo, resta ver qué estrategias implementarán las demás señales para competir.

A horas del estreno de Gran Hermano, se bajó una figura importante del panel: los motivos

Con el inicio de la nueva temporada de Gran Hermano en Telefe a la vuelta de la esquina, Santiago del Moro, el conductor del exitoso reality, se refirió a las recientes polémicas generadas en torno a los cambios en el panel de las galas.

La salida de Marisa Brel fue uno de los temas que más revuelo generó en las redes sociales. La periodista expresó su descontento públicamente: “Estoy triste porque no me llamaron para Gran Hermano, pero saben que yo lo hago por diversión. Gracias a Dios no necesito eso para vivir. Pero que te dejen sin trabajo…”. Sin embargo, también se mostró agradecida: “No tenía contrato. Ellos tienen derecho a llamar a quién quieran. Amo a Telefe, es el canal donde nací y siempre estaré agradecida”.

Consultado sobre esta decisión, Del Moro explicó en una entrevista con La Nación: “En las dos últimas temporadas hubo cambios. Es parte del debate y el show. En la primera estuvieron Analía Franchín y Nancy Pazos. Este año no estarán Juli Poggio ni Marisa, y se suma Marina Calabró. Con todos hay buena relación, y seguramente volverán en el futuro. No hay nada personal, simplemente se incorporan figuras para reforzar el debate”.

Sobre el desafío que representa liderar un programa como Gran Hermano, el conductor destacó: “Es un formato muy flexible, se hace en vivo, así que puede pasar cualquier cosa. Es un trabajo complicado porque estoy solo frente a las mil personas en el estudio y un país entero mirándome”.

Con un equipo renovado y expectativas en alza, la próxima edición de Gran Hermano promete seguir atrapando a la audiencia con momentos únicos y una dinámica que combina entretenimiento, estrategia y emociones al límite.