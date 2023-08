El Senado no sesionará antes de las PASO

El oficialismo había conseguido el número para sesionar, pero una senadora avisó que no podía viajar por un problema de salud de un familiar. Entonces, CFK decidió no avanzar con la convocatoria y esperar hasta después de las PASO, según supo El Destape. La oposición de JxC mantiene firme su posición de no dar quórum.

02 de agosto, 2023 | 17.33 Por Jonathan Heguier

Después de varios días de frenéticas negociaciones, el oficialismo había conseguido los números para convocar a una sesión en el Senado esta semana, antes de las PASO. Sin embargo, este miércoles fuentes de esa bancada informaron a El Destape que la vicepresidenta y titular de la cámara, Cristina Fernández de Kirchner, decidió no avanzar con la convocatoria de una sesión porque una senadora no puede viajar por un problema familiar. La cita parlamentaria quedará para después de las elecciones del próximo 13 de agosto. Hacía solo tres semanas la sesión en la Cámara Alta había fracasado porque el Frente de Todos no logró quórum. Ahora, la misma bancada había conseguido la adhesión de los dos senadores díscolos de ese día y negociaba a contra reloj para evitar otra ausencia que había surgido. Finalmente lo consiguió, pero luego surgió otro problema. Fuentes de la bancada oficialista en la Cámara Alta dijeron a este portal que "el hijo de una senadora de una provincia está grave de salud y no puede viajar". Entonces, agregaron, CFK pidió bajar la convocatoria que "quedará para después de las PASO". Se trataba de una sesión muy buscada por el oficialismo porque uno de los temas candentes era el pliego de decenas de jueces. Uno de los nombres centrales era la de jueza Ana María Figueroa y su continuidad en la Cámara Federal de Casación Penal. Ella es actualmente la presidenta del máximo tribunal penal del país y cumplirá 75 años el próximo miércoles. Se trata del límite que establece la Constitución para la permanencia de los magistrados. La misma solo puede prolongarse por cinco años más con el acuerdo del Senado. Además, el temario incluía temas importantes de salud, como el Programa de Prevención, Diagnóstico y tratamiento Integral de la Pubertad Precoz y el proyecto por el que se establecen los procedimientos médico-asistenciales para la atención de mujeres y personas gestantes frente a la muerte perinatal. Pese a esta abultada agenda, la oposición mantenía su posición de no dar quórum. Sostiene que bajará a debatir, se opondrá a los proyectos y votará en contra, pero solo cuando el Frente de Todos consiga los números. Crónica de una sesión truncada El 12 de julio, el FdT activó una nueva interna en el peronismo porque a último momento se le bajaron dos senadores y no llegó al quórum de 37 bancas ocupadas para sesionar. Los apuntados fueron el jujeño Guillermo Snopek y el entrerriano Edgardo Kueider. El caso Snopek había generado dos bajas en las listas de Unión por la Patria en Jujuy. Tuvo que intervenir el propio Sergio Massa y se volvió a dar de alta a Snopek en la lista de diputados de esa provincia. Y hasta hubo un paso más: Alberto Fernández hizo caso a un reclamo del jujeño e intervino el PJ de Jujuy en su rol de presidente de ese partido. Esas dos buenas noticias hicieron que a Snopek ya se lo cuente para un futuro quórum necesario para un FdT que quedó reducido en la cámara alta que preside Cristina Fernández de Kirchner tras la ida de varios senadores del bloque. Snopek es parte del Bloque de Unidad Federal junto a Alejandra Vigo, Carlos Espínola, María Eugenia Catalfamo y Kueider, tras el quiebre en el Senado a comienzos de 2023 dentro del Frente de Todos. Solucionado el tema del jujeño, quedaba la cuestión de Kueider. El senador no quiso sentarse en su banca en la fallida sesión porque uno de los temas que se iban a tratar era un proyecto propio para bajar el costo de la tarifa eléctrica en las provincias del norte entre diciembre y marzo denominada zonas cálidas. Entre ellas Entre Ríos, el distrito que él representa. El proyecto se trató este miércoles finalmente y logró despacho de ley. Hubo críticas al proyecto de parte de la oposición, pero se avanzó. Fue clave el apoyo que le dio el titular del bloque, José Mayans. "Vamos a cumplir con la responsabilidad; este proyecto hace rato que está acá. Si la estrategia es silenciar al Parlamento, no sé para qué se postulan en tantos cargos si después no quieren venir a trabajar", le dijo el formoseño a la oposición en pleno debate de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles, según consignó el portal El Parlamentario. Un problema inesperado y superado Sin embargo, al Frente de Todos le creció un problema con un número puesto. El senador y gobernador electo de Río Negro, Alberto Weretilneck, le comunicó a sus compañeros que no iría al Senado hasta después de las PASO. Desde su entorno explicaron a El Destape: "Estamos igual que ayer. Y que mañana. Seguimos en Río Negro trabajando en las PASO. No iremos a Buenos Aires hasta después del proceso electoral". Luego de una tarde de frenéticas negociaciones, el rionegrino finalmente aceptó viajar para la sesión. Sin embargo, ya era tarde porque la situación personal de otra miembro de la bancada se había impuesto y Cristina Fernández ya había tomado ua decisión.