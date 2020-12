El Frente de Todos consiguió aprobar la ley de Manejo del Fuego

Con votos del oficialismo, el Senado aprobó la modificación de la Ley de Manejo del Fuego que prohíbe el cambio del uso de los campos incendiados por 60 y 30 años. El proyecto había tenido el impulso de Máximo Kirchner, titular del bloque del Frente de Todos en Diputados, ante los feroces incendios que azotaron al país este año.

La iniciativa fue aprobada con 41 votos a favor y 28 en contra por parte de las bancadas opositoras. Al abrir el debate, la miembro informante por el oficialismo, la titular de la comisión de Legislación General de la Cámara alta, Ana Almirón, advirtió que “este es un tema sumamente urgente” ya que este año los incendios forestales afectaron más de 900.000 hectáreas, en 22 provincias. "Hay que repensar el accionar del fuego, el medio ambiente y el cuidado de la naturaleza”, agregó.

Tal como resumió ambito.com, la senadora Nora Giménez consideró que "con su aplicación, este proyecto logra disuadir a aquellos que buscan con estos incendios bajar el precio de la tierra y con ello apropiarse de ellas con un sentido especulativo y comercial".

Por su parte, la senadora de Juntos por el Cambio y titular de la comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Gladys González, criticó el texto del proyecto, al asegurar “va en contra del principio de no regresividad”. “Establece plazos de 30 y 60 años para proteger ecosistemas que ya están protegidos a perpetuidad. Es una ley de enormes indefiniciones y esto hace que sea inaplicable", cuestionó.

En el mismo sentido, la senadora del PRO, Laura Rodríguez Machado, indicó: “a este proyecto lo van a declarar inconstitucional, no resiste análisis ante los tribunales”. “El derecho de propiedad no se puede coartar por otra ley, la intencionalidad de los incendios no se puede adivinar y prohibir al dueño que haga otra cosa con su campo”, completó.