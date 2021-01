Desde Juntos por el Cambio realizaron un pedido al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, buscando que realicen visitas a la provincia para constatar el estado en que se encuentran los aislados en los centros para combatir el coronavirus. La idea de los legisladores es que las comisiones de Derechos Humanos y Libertad de Expresión sesionen en Formosa para, a su vez, poder debatir la situación local observando los hechos.

Lo cierto es que tras enviar este documento desde La Nación dieron a entender que el máximo mandatario de la Cámara Baja no respondió y que, al parecer, el pedido "no cuenta con posibilidades de obtener el visto bueno del líder del Frente Renovador", más allá de aclarar que no necesitan una autorización para viajar. Lo cierto es que esto no es verdad: según información de El Destape, la carta enviada por Waldo Wolff es improcedente porque la presentó en Secretaría Privada. Es decir, se equivocó en las formas.

Este tipo de documentos deben presentarse en la Mesa de Entradas, como ocurre con cada proyecto de ley, declaración o resolución. Además, tampoco tiene lugar su pedido porque al ser el presidente de la Comisión de Libertad de Expresión debe consultar antes a sus integrantes y todos juntos resolver si están de acuerdo en que la reunión debe hacerse en la provincia de Formosa.

Además cabe destacar que la Cámara de Diputados se encuentra en "Período Extraordinario". Esto significa que los legisladores se atienen al temario que presentó el Poder Ejecutivo de Alberto Fernández pero pueden convocarse reuniones informativas a través de las distintas comisiones. El inconveniente pasa porque Juntos por el Cambio no firmó el protocolo de Sesiones Mixtas, por lo que se desconoce de que manera se reúne la comisión del diputado macrista en cuestión.

"Soy diputado y tengo inmunidad parlamentaria. Así como el secretario de Derechos Humanos pudo entrar y salir, haciéndome un hisopado el día previo, voy a poder entrar y salir de Formosa. Sería un escándalo que me detuvieran, no pueden hacerlo", dijo Waldo Wolff, en diálogo con FM Milenium, con actitud desafiante. A él se suman Mario Negri (UCR); Juan Manuel López (Coalición Cívica); Silvia Lospennato, Omar de Marchi y Álvaro González (PRO), y Brenda Austin y Miguel Bazze (UCR).

Wolff, en el ojo de la tormenta

No es la primera vez que se le critican las formas a Waldo Wolff. En su momento, a pesar de ser el presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Libertad de Expresión, no respetó esto último y disparó fuertemente contra El Destape. En aquel momento denunció al director Roberto Navarro y a los periodistas del medio, Ari Lijalad y Franco Mizrahi por una supuesta filtración del contenido de un libro administrativo de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Aquel material había sido incorporado como prueba en la causa de espionaje ilegal por parte del macrismo y por esto, la jueza federal María Servini desestimó el pedido.

En aquel momento, el diputado macrista fue uno de los temas más hablados en redes sociales y ante las trabas contra la libertad de expresión, mucha gente pidió la renuncia de la comisión que lleva adelante. Tanto cuando se conoció la denuncia como cuando se desestimó, lo acusaron de intentar censurar para tapar información referida a la gestión anterior de Mauricio Macri.