El Senado aprobó la reforma al Consejo de la Magistratura

El proyecto recibió media sanción con 37 votos afirmativos y 33 votos negativos y pasó a la Cámara de Diputados.

El Senado dio media sanción al proyecto que reforma el Consejo de la Magistratura, en un tratamiento que rápido y sin sobresaltos. Con 37 votos afirmativos y 33 en contra, la iniciativa ahora pasó a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo espera tenerla sancionada antes del jueves, fecha en la que vence el plazo dispuesto por la Corte Suprema para reemplazar la normativa vigente.

La aprobación en el Senado se dio en el marco de una carrera contrarreloj para sancionar una nueva ley antes del jueves que viene, cuando vencerá el plazo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia para reemplazar la normativa vigente. Juntos por el Cambio, que votó en contra del proyecto, no dio quórum al inicio de la sesión y recién bajó al recinto cuando el Frente de Todos consiguió el número para abrir el debate con la ayuda de senadores aliados.

En la sesión especial se puso en consideración del pleno de la Cámara alta el proyecto que el Frente de Todos acordó con senadores aliados, incorporando cambios a la propuesta del rionegrino Alberto Weretilneck y de la misionera Magdalena Solari Quintana, que apuntan a un Consejo más federal.

Weretilneck, por su parte, pidió introducir cambios que le otorgan mayor federalismo a la integración del Consejo. En esa estructura más federal del Consejo, se mantiene al representante del Poder Ejecutivo, que será designado alternativamente entre un varón y una mujer, por el período de un año en cada caso. Para la elección de consejeros de la Magistratura representantes de los jueces y de los abogados, las listas deberán conformarse con un integrante de cada región y su respectivo suplente.

En la apertura de la sesión, durante el debate sobre un decreto sobre la cuestión Malvinas, la vicepresidenta pidió a los senadores que no lean sus discursos, tal como lo establece el reglamento. "No se puede leer, se ha charlado en Labor Parlamentaria y exteriorizado a los bloques. Les pido a los señores senadores que inserten lo que quieren decir pero no se puede leer", recordó Kirchner después de que el senador de Juntos por el Cambio Pablo Blanco (Tierra del Fuego) leyó su posición.

Antes del inicio del debate sobre el Consejo de la Magistratura, hubo espacio para homenajes como el de la senadora por Neuquén del FdT, Silvia Sapag, quien recordó la conmemoración del golpe de Estado de 1976 y dedicó unas palabras de solidaridad con la Vicepresidenta por la agresión a su despacho.

El proyecto fue enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso a principios de diciembre del año pasado, anticipándose al fallo de la Corte Suprema de Justicia que derogó la Ley del Consejo de la Magistratura vigente desde 2006.

¿Cuáles son los cambios al Consejo que está debatiendo el Senado?