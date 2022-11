Diputados: controversia entre el FdT y JxC sobre el debate en comisión de la Ley de Humedales

Desde la oposición denuncian falta de validez por cuestiones parlamentarias, pero el oficialismo se mantiene firme. "Mañana se hace", aseguró Grosso.

Un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados retomará este jueves el debate del proyecto de Ley de Humedales. En el encuentro, una parte del Frente de Todos (FdT) y de diferentes bloques minoritarios buscarán dictaminar, mientras que desde Juntos por Cambio (JxC) advirtieron que la comisión no tendría validez por cuestiones reglamentarias. "Mañana la comisión se hace. Los esperamos para discutir el proyecto de Ley de Humedales, salvo que quienes les financien la campaña no los dejen venir", lanzó duramente el diputado Leonardo Grosso en sus redes sociales.

El dirigente del Frente de Todos, que también es presidente de la Comisión de Recursos naturales, había adelantado el viernes pasado que este jueves se trataría en el plenario de comisiones. Cabe recordar que el mismo proyecto a tratarse, iba ser dictaminado el 29 de septiembre pero la reunión se suspendió pocas horas antes de su realización por pedido de gobernadores provinciales para poder fijar sus posiciones sobre el tema. Ahora, el plenario de Recursos Naturales, Presupuesto y Agricultura está previsto para mañana a las 11.

Si bien la realización o no del plenario fue puesta en duda por dirigentes de la oposición, Grosso sostuvo que se hará. "Convoqué a continuar el plenario de comisiones para tratar la Ley de Humedales el día de mañana, jueves 3 de noviembre a las 11 hs. Luego de 6 semanas de medidas dilatorias, no vamos a permitir que la cajoneen nuevamente", aseveró. Y remarcó: "El pedido de los presidentes de los bloques fue convocar a los gobernadores provinciales con el fin de escucharlos, de hecho Gerardo Morales se jactó de frenar el tratamiento desde Washington porque 'venía muy rápido'. Parece que una década de discusión no basta...".

En esa misma línea, el diputado y presidente de la comisión añadió: "Los días 6, 13 y 27 de octubre enviamos solicitudes para convocar a los gobiernos provinciales y locales a exponer en la materia y sólo algunos contestaron la semana pasada. Después de hablar con los presidentes de comisión, impulsé la convocatoria para mañana". Y agregó: "Ahora el presidente de la comisión de Agricultura y Ganadería, Ricardo Buryaile de la UCR, junto al PRO y la Coalición Cívica, quieren dar por 'concluida la reunión de las tres comisiones' por no haberse realizado el 28 de septiembre, día en el que propusieron que se posponga".

Frente a las constantes trabas, Grosso manifestó: "Le pido a Buryaile y a todo JxC, ¿por qué no se sinceran? No es un problema de tiempos, de reglamentos, ni de pluralidad de voces; es de voluntad. Ni usted ni JxC quieren tratar ningún proyecto de ley de humedales que regule el negocio del ecocidio. Ya lo dije en el recinto, no se puede ser ambientalista y neoliberal. Digan la verdad: Ustedes no quieren ninguna ley de humedales". Y ratificó: "Mañana, como presidente de la Comisión de Ambiente voy a llevar adelante el plenario de comisiones para tratar la Ley de Humedales, una ley que se discute hace una década en el Congreso. Vengan a laburar y dejen de obstruir la discusión que mientras se siguen quemando humedales".

En la nota a la que se refiere el dirigente del FdT, Buryaile puso en duda las cuestiones reglamentarias para trabajar en las comisiones. "No obstante, y a fin de continuar con el estudio de tan trascendente asunto, es que ofrezco -como hice oportunamente en la reunión de comisiones del día 22 de septiembre- continuar con la convocatoria a especialistas en la materia y proceder a citar a un nuevo plenario informativo para recibir, en primer término, a los gobernadores de las provincias involucradas", sostuvo.

Más trabas a la Ley de Humedales

El proyecto de Humedales estaba listo para ser dictaminado el 29 de septiembre, tras el cuarto intermedio al que las comisiones habían pasado una semana antes. Sin embargo, y a pesar de las expectativas alrededor del tema, en la tarde del martes 27 de septiembre, la Cámara de Diputados -a instancia de la mayoría de los presidentes de los bloques parlamentarios- resolvió suspender ese plenario de comisiones tras acceder a un pedido de varios gobernadores para ser escuchados en el marco del debate.

Con las firmas de los presidentes de los bloques: Germán Martínez (Frente de Todos), Mario Negri (UCR), Cristian Ritondo (PRO), Juan Manuel López (Evolución Radical), Luis Di Giacomo (Provincias Unidas) y Margarita Stolbizer (Encuentro Federal), se solicitó ese día que "se fije una nueva fecha" para la continuidad del debate "con el objeto de escuchar las posiciones de los gobiernos provinciales".

Frente a esa determinación, gran parte del oficialismo, del interbloque Federal y la Izquierda mostraron su descontento ya que buscaban alcanzar finalmente el dictamen de mayoría. En contraparte, desde Juntos por el Cambio se inclinaban a propiciar un dictamen de minoría ya que no comparten el cronograma fijado por el oficialismo y mantienen diferencias con la propuesta del FdT. Ahora, también podría presentar su propia propuesta la bancada de derecha Avanza la Libertad, que lidera José Luis Espert.

Ese mismo martes en el cual se decidió suspender la comisión, especialistas convocados por el interbloque de Juntos por el Cambio plantearon en una reunión de la Comisión de Agricultura reparos a varios puntos del articulado del proyecto y coincidieron en señalar que la sanción de esta ley no traerá solución al problema de los incendios.

La Ley de Humedales es una iniciativa ciudadana presentada por primera vez en 2013, que ya obtuvo dos medias sanciones por parte del Senado (2013 y 2016), pero nunca pudo ser aprobada por Diputados.