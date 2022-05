Boleta Única Papel: arrancó el debate en Diputados

Las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto de la Cámara baja iniciaron el plenario de discusiones. Desde el oficialismo cuestionaron el emplazamiento y reclamaron que las reuniones de comisiones sean presenciales. La oposición espera votar el expediente en el recinto en la primera quincena de junio.

El plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto de la Cámara de Diputados de la Nación dieron inició este miercoles el debate de los proyectos sobre boleta única de papel. Desde la oposición, quienes impulsaron la semana pasada en sesion el emplazamiento para que se constituyan al menos dos reuniones informativas de manera presencial antes de avanzar con el dictamen, calculan llevar el tema al recinto en la primera quincena de junio.

El debate en el plenario de comisiones comenzó con la discusión en torno a la modalidad de las reuniones informativas. La bancada oficialista del Frente de Todos impulsó la necesidad de la presencialidad ante un tema de tanta relevancia, mientras la oposición planteó que esos encuentros se realicen de manera virtual para permitir la participación de mayor cantidad de expositores.

Ya que los próximos dos miercoles son feriados, el 18 de mayo por el censo nacional y el 25 de mayo por el aniversario de la Revolución de Mayo, los diputados de la oposición advirtieron que no estaban garantizados los vuelos que permitieran funcionar de manera presencial. Al iniciar el debate, Hernán Perez Araujo, titular de la comisión de Asuntos Constitucionales, precisó que en este tema "debe primar la búsqueda de consensos y el diálogo. Vamos a escuchar a todas las voces y para eso tenemos un cronograma fijado que intentaremos respetar" aunque consideró que la fecha fijada por el emplazamiento podría ser "un corset", al plantear que "en caso de ser necesario podría hacerse más flexible".

Pérez Araujo cuestionó el pedido de la oposición para que las reuniones sean "virtuales", al afirmar que "a veces queremos la virtualidad, otras la presencialidad, según nos convenga". En esa misma línea, el diputado nacional del Frente de Todos Leopoldo Moreau llamó a "recuperar un funcionamiento apegado al reglamento de la cámara. El emplazamiento fue muy detallado" y destacó la necesidad de "encolumnarse para que funcionemos presencialmente, como debe ser".

También, el jefe de bloque del oficialismo, Germán Martínez, cuestionó el emplazamiento impulsado por el espacio opositor y le respondió a Mario Negri, jefe de la bancada de la Unión Cívica Radical, al insistir en que "si la oposición hubiera querido definir la modalidad lo hubieran hecho, no previeron algunas situaciones que llevan a que estén planteando esto".

Ante ese planteo, Negri finalmente dijo estar "preocupado porque aún faltan 16 comisiones por conformar, entre ellas la de Decreto de Necesidad y Urgencia, que lleva 200 días sin constituirse", y advirtió: "Háganla presencial, la Cámara seguramente va a garantizar que todos estén presentes".

Luego de ese debate, que se extendió por más de una hora, la legisladora del Pro Silvia Lospennato que impulsó junto con otras bancadas opositoras el emplazamiento, puso de relieve las dificultades del actual sistema y dijo que "lo importante es que hayamos dado este paso" aunque advirtió: "Me preocupa que esto no vuelva a morir en el Senado, donde ya tuvimos una media sanción, pero se cajoneó". En esa misma sintonía, el titular de la bancada de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, acusó a sus pares del oficialismo de ceñirse a la "orden" que les "bajó" la vicepresidenta, Cristina Kirchner, que había expresado su rechazo al proyecto el viernes pasado en un acto en Chaco.

En respuesta a Lopesnnato, el legislador oficialista Sergio Casas protestó porque el cuerpo no puede emplazar una comisión para "algo que no es una emergencia". Según señaló, "el hecho de presentar el proyecto de boleta única no nos convierte en paladines de la democracia. Todos somos un granito de este sistema democrático que tenemos que cuidar". Al término de la reunión, Pérez Araujo pidió a los bloques que acerquen "hasta el viernes al mediodía" los posibles expositores para armar una lista de invitados para ser convocados el martes próximo a las 10.

A su turno, la legisladora del Frente de Izquierda y los Trabajadores, Myriam Bregman, señaló que “el sistema actual fue denunciado muchas veces por nosotros, pero este debate se trae en forma aislada y parcializada; seguimos insistiendo en que su implementación es impracticable y además muy costosa al revés de lo que se promocionó acá”.

"¿Cómo lo vamos a compatibilizar (la boleta única) con la Ley de Lemas, que todavía está en Santa Cruz, colectoras como en Jujuy, acoples, en Tucumán hay 80 listas, las PASO, que en Córdoba no hay", enumeró, afirmando que se va a un "desdoblamiento del sistema electoral" cosa que "beneficia al oficialismo".

En el debate sobre boleta única se pondrán sobre la mesa proyectos elaborados por Lospennato, Pablo Tonelli (PRO), Emilio Monzó (Encuentro Federal), Enrique Estévez (Partido Socialista y Alejandro 'Topo' Rodríguez (Identidad Bonaerense).

El tratamiento del proyecto sobre boleta única se resolvió la semana pasada, tras el avance opositor para pedir una sesión especial para debatirlo el jueves último en el recinto, a partir de una solicitud que contaba con los respaldos suficientes como para alcanzar el quórum. Pero el miércoles, sobre la hora, el oficialismo neutralizó esa movida, aunque para conseguir el tratamiento de su agenda productiva debió ceder al planteo de la oposición.

En el esquema esbozado por Juntos por el Cambio se prevén reuniones -en principio- los días martes 17 y 24, previo a los feriados del miércoles 18 y del 25, para finalmente buscar dictamen el miércoles 31 de mayo, como paso previo a la aspiración de llevar el tema al recinto en la primera quincena de junio, aunque ese esquema podría tener alguna modificación. Sin embargo, aclararon fuentes parlamentarias a El Destape, para que la fecha tentativa se cumpla tendrán que conseguir el quorum.

Para posibilitar la convocatoria a ese plenario se formalizaron ayer las integraciones de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia, donde fueron reelegidos como presidentes los oficialistas Pérez Araujo y Rodolfo Tailhade, respectivamente, mientras que la de Presupuesto, a cargo de Carlos Heller (Frente de Todos), ya estaba constituida.

Con información de Télam