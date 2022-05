Cristina Kirchner, en Chaco: "Siempre me sentí parte de un proyecto colectivo"

La vicepresidenta encabeza una ponencia en la Universidad Nacional del Chaco Austral. "Desde la sanción de la Ley Sáenz Peña, ningún espacio político ha completado tres períodos consecutivos de gobierno", expresó.

La vicepresidenta Cristina Kirchner aseguró que siempre se sintió parte de "un proyecto colectivo" que "cumplió una hazaña" después de la crisis del 2001, en relación a los 12 años que gebernó el Frente para la Victoria.

"Siempre me senti parte de un proyecto colectivo", afirmó la vicepresidenta Cristina Kirchner en la Universidad Nacional del Chaco Austral, donde recibió el doctorado honoris causa. "Me siento, me sentí y me sentiré parte de un proyecto colectivo que cumplió una hazaña institucional y democrática en la Argentina posterior a la crisis del 2001", afirmó, a la vez que señaló que "desde la sanción de la Ley Sáenz Peña, ningún espacio político ha completado tres períodos consecutivos de gobierno".

En otro tramo de su discurso, se refirió alsistema económicocapitalista y afirmó que "el capitalismo va donde gana plata y donde le conviene" y advirtió que "no es cuestión de ideologías" ni de posturas "internacionales", al hablar en la sede de la Universidad Nacional del Chaco Austral ubicada en Resistencia, donde recibió un doctorado honoris causa.

La vicepresidenta puso como ejemplo el desarrollo generado en la República Popular China en los últimos 70 años e ironizó: "Hay un latiguillo que dice que las inversiones van donde hay seguridad jurídica. Hola, ¿Qué tal? Las mayores inversiones en las últimas décadas de las empresas globalizadas de todo el mundo se dan en China".

La herencia de Macri

Cristina Kirchner, en el marco de la deuda que tomó Macri con el Fondo Monetario Internacional por 45 mil millones de dólares, apuntó que "hace cinco años no estaba el FMI” y que la gestión Cambiemos llevó a Argentina a ser "el país que más deuda tomó en el 2016 y 2017”. Asimismo, recordó que en esos cuatro años “han habido tarifazos, dos potentes devaluaciones” y que “todos los precios de la economía no estaban con el dólar con el Banco Central, sino con el blue”

Luego, remató en claro mensaje a grupos económicos que respaldaron los años de Macri. “En esos cuatro años se hicieron esas cosas que los sectores económicos me pidieron a Néstor y a mí”, señaló.

En el Salón de Convenciones Gala de Resistencia, la ex mandataria ofrecerá una ponencia doctoral titulada ‘Estado, Poder y Sociedad: la insatisfacción democrática. Junto a ella estarán el rector de la Uncaus, Germán Oestmann, y el vicerrector, Manuel García Sola, con el acompañamiento del gobernador de Chaco, Jorge Capitanich.

