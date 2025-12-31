Con la reforma laboral en espera, el Congreso calcula su fecha de regreso

Al período de sesiones extraordinarias del Congreso pedido por Javier Milei y que concluye hoy, le quedaron pedientes una serie de temas, incluyendo la reforma laboral. En el oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) señalan al 2 de febrero como la fecha de puesta en marcha de la actividad en las Cámaras.

Fuentes parlamentarias consultadas por El Destape señalan que entienden que el Ejecutivo pedirá la apertura de un nuevo pedido de sesiones extraordinarias, previo al inicio de sesiones ordinarias del 1ro de marzo.

Una de las fuentes consultadas consideró posible sobre la chance de una convocatoria a extraordinarias antes del segundo mes del 2026, en aras de activar las comisiones y arrancar febrero con el recinto activado. Desde LLA del Senado lo descartan.

Como sea, en la Cámara alta está pendiente el proyecto de reforma laboral, que el oficialismo pidió posponer. "Vamos a firmar un dictamen para dejarlo abierto a modificaciones y les proponemos pasar el debate al 10 de febrero, para tener en cuenta el pedido de muchos sectores de poder trabajar esta ley", había dicho la jefa de la bancada de LLA, Patricia Bullrich.

La ex ministra de Seguridad Nacional consiguió el dictamen, pero varias de esas firmas eran en disidencia, lo que no garantizaba un acompañamiento de los bloques aliados en el recinto.

El otro proyecto con dictamen el el proyecto de modificaciones a la ley de Glaciares. "Está más avanzado,es mucho menos conflictivo", opinó una voz del oficialismo en la Cámara alta, que consideró al texto como "algo impulsado originalmente por las cinco provincias mineras".

Diputados esperará del Senado la reforma laboral y la ley de Glaciares, pero se presume que por esa Cámara pueda entrar el proyecto de reforma del Código Penal.

En el período de sesiones extraordinarias que concluye hoy se aprobaron el presupuesto 2026 y la ley de "inocencia fiscal"; no así el proyecto de "Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria" que no consiguió los consensos en la Cámara baja. Este proyecto estaba en el temario de la última sesión de Diputados, pero esa falta de respaldo se expresó en la ausencia de quórum en la madrugada del miercoles.