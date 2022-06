Agenda en el Congreso: Congreso: el Senado se prepara para convertir en ley el proyecto de alivio fiscal

La Cámara Alta debatiría este jueves el proyecto de alivio fiscal que cuenta con el apoyo de todos los bloques. Mientras que en Diputados, por diferencias en la oposición, se cayó la convocatoria a debatir la ley de alquileres

Aun sin convocatoria oficial, se espera que la Cámara de Senadores sesione este jueves y convierta en ley el proyecto de alivio fiscal que la semana pasada tuvo su media sanción en la Cámara de Diputados. Mientras tanto, en la Cámara Baja algunas diferencias en el bloque opositor entorno a algunos puntos de la ley de alquileres parecen haber frustrado el deseo de la oposición de convertir ese proyecto en ley esta semana.

El tratamiento del proyecto de alivio fiscal en la Cámara Alta sería el corolario de una sesión especial que aún no tiene horario pero que fue anticipada por el jefe del interbloque del Frente de Todos, José Mayans, al momento de firmar el dictamen; y según confirmaron a El Destape desde la bancada oficialista la sesión estaría confirmada. El proyecto presentado por Sergio Massa, busca beneficiar a un total de 4,5 millones de monotributistas y más de 140 mil trabajadores autónomos, al actualizar -en el caso de los monotributistas- la facturación para evitar que tengan que cambiar de categoría y, en el caso de los autónomos, aumentando las deducciones de ganancias que pagan los empleados que revisten esa categoría.

La iniciativa cuenta con el apoyo de todos los bloques, aunque no se descarta que Juntos por el Cambio pida algunas correcciones, algo que de todas maneras el oficialismo podría sortear al tener la mayoría necesaria para convertir en ley el proyecto sin ningún cambio. Los senadores también están en condiciones de discutir el proyecto del oficialismo que establece una nueva moratoria previsional y que obtuvo dictamen en la Comisión de Trabajo y Previsión Social el pasado 14 de junio. Este proyecto establece un plan de pago de deuda previsional que busca atender la situación de aquellos hombres y mujeres que están en edad de jubilarse pero no cuentan con los años de aportes suficientes.

Otro tema listo para llegar al recinto es la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2023 del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego; como así también un proyecto de ley del Poder Ejecutivo que establece otorgar un beneficio extraordinario a los familiares de víctimas de la represión de los días 19 y 20 de diciembre de 2001, que cosechó el apoyo del oficialismo y la oposición durante su paso por la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

El Senado debate en comisiones la reforma a la Corte Suprema

Luego de un breve impasse, esta semana senadores retomarán el debate por la reforma de la Corte Suprema, en el marco de un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales, que encabezan el jujeño Guillermo Snopek y el neuquino Osar Parrilli. Actualmente hay cinco proyectos en carpeta: uno presentado por Adolfo Rodríguez Saá (Frente Nacional y Popular-FdT), otro por el senador Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro), el tercero corresponde a la neuquina Silvia Sapag (Unidad Ciudadana-FdT), el cuarto a la riojana Clara Vega (Hay Futuro Argentina) y por último, el que fue presentado luego de ser impulsado por 16 gobernadores, suscripto luego por el Poder Ejecutivo y presentado finalmente el pasado 9 de junio por nada menos que el presidente y la vice del interbloque Frente de Todos, José Mayans y Anabel Fernández Sagasti, que eleva el número de miembros a 25, con el objetivo de “fortalecer la inmediatez de los expedientes”. La reunión será este miércoles a partir de las 14 en el Salón Illia, y de momento no ha sido anunciada la presencia de invitados.

Demoran la convocatoria a debatir la ley de alquileres

Una serie de diferencias internas dentro del conglomerado opositor impidió hasta ahora que convoquen a una sesión especial para debatir la nueva ley de alquileres en el recinto, que obtuvo dictamen la semana pasada (uno de mayoría por el Frente de Todos y otro de minoría por la oposición). Desde el socialismo, el Frente de la Concordia Misionero y Juntos Somos Río Negro no están del todo convencidos con el plazo de tres meses fijado en ese dictamen de minoría como plazo mínimo para actualizar el valor de los alquileres, aspiraban a que como mínimo fuera a los seis meses. En la legislación vigente es a partir del año.



Como contrapartida, una quincena de Diputados del PRO se plantó en que no aceptará que el margen sea mayor a los tres meses. Su objetivo original era que no hubiera lapso de tiempo para avanzar con los reajustes, amén de que la mayoría de ellos bregaban por la derogación lisa y llana de la norma aprobada en 2020. Con este panorama, y a la espera de un nuevo acuerdo entre opositores, quedó abortada, por ahora, la intención de algunos de los bloques de convocar a una sesión especial para debatir el tema el jueves de la próxima semana a las 10.30. "Ellos amenazaron públicamente para llamar a una sesión donde supuestamente tendrían quorum para hacerlo pero fracasaron. No hay sesión a la vista por lo pronto para tratar el tema", dijo a El Destape el diputado Marcelo Casaretto, integrante de la comisión que dio el dictamen. Tampoco está hay definiciones sobre el tratamiento del proyecto que crea un Fondo para pagarle al FMI con los dólares fugados, que tuvo dictamen la semana pasada pero que cosecha el rechazo de gran parte del arco opositor.

Otros de los proyectos que tienen dictamen y esperan tratamiento en el recinto son el proyecto de bio y nanotecnología que tuvo apoyo unánime la semana pasada y el proyecto de transporte automotor para el interior del país, donde el oficialismo logró el dictamen de mayoría. De la misma manera también está listo el proyecto de ley Compre Argentino.

En comisiones: créditos UVA y ley automotriz

A casi un mes de la primera reunión informativa, un plenario de las comisiones de Finanzas y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados retomará el debate por los créditos hipotecarios UVA este miércoles a las 11 desde el Anexo “C”. La reunión conjunta de las comisiones que presiden los oficialistas Alicia Aparicio y Carlos Heller será la segunda con carácter informativo ya que fueron invitados especialistas y representantes de los tomadores de créditos.

La presidenta de la Comisión de Finanzas había adelantado en el plenario del 1 de junio que se acordó llevar adelante dos reuniones informativas, con la presencia de especialistas y representantes de los tomadores de créditos, y una reunión de debate.

En tanto, Casaretto, presidente de la comisión de Industria, convocó a un plenario este martes a las 13hs para debatir la ley automotriz y extendió la invitación a las 14 fábricas automotrices del país y a los siete sindicatos representativos del sector, con "el objetivo de promover las inversiones productivas e industriales que generan empleo y salario de calidad". Desde el oficialismo esperan el apoyo de la oposición a esta iniciativa en el marco del crecimiento que registró Argentina, que el año pasado fue del 10 por ciento y este año de seis, y en el que la industria automotriz tuvo gran incidencia.