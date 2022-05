Acuerdo entre oficialismo y oposición en Diputados para sesionar este jueves

La sesión está convocada para las 12 y luego del acuerdo tratarán en una única sesión los proyectos de VIH, cáñamo y cannabis, e industria junto al de Boleta Única

El oficialismo y la oposición en la Cámara de Diputados llegaron a un acuerdo para convocar a sesionar este jueves a las 12, y unificar todos los temas en una única sesión. Así sortearon el brete que tenía amenazada la convocatoria y de esta manera mañana discutirán primero el proyecto de ley de Boleta Única -que pedía la oposición- y luego los tres temas que impulsa el oficialismo: VIH, incentivo a la construcción y regulación de la industria del cáñamo y cannabis medicinal.

La carta de acuerdo que convoca no tiene la firma del bloque del PRO que preside Cristian Ritondo producto a una dura interna que tiene éste con los "halcones" del espacio. Los proyectos presentados por el Frente de Todos tienen consenso y dictamen de su comisión. En cambio, el proyecto de Boleta Única necesita el aval del oficialismo y no tiene aval de sus respectivas comisiones.

"Para el Frente de Todos, más allá de mandar al debate a comision el proyecto de boleta única, era mucho más importante tener aprobados los proyectos de cannabis, el de VIH por lo que representa en términos de proteccion, y el construcción que representa un adicional de inversión privada de entre 4 y 6 mil millones de dólares", dijo Massa en diálogo con periodistas.

El pedido de la oposición por la boleta única

Bloques de la oposición en la Cámara de Diputados habían presentado en las últimas horas una nota al titular del Congreso, Sergio Massa, para que la sesión que había convocado Frente de Todos se unificara con la que pedía Juntos por el Cambio e incluyera el tratamiento del proyecto de ley para la implementación de la Boleta Única de Papel.

"Elevamos una nota a Sergio Massa para solicitar que se unifique nuestra sesión con la solicitada por el oficialismo y se ponga a consideración en primer término nuestra iniciativa", había afirmado el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, Mario Negri, a través de su cuenta de Twitter.

El pedido de sesión contó con las firmas de legisladores de Juntos por el Cambio y bloques como el Socialismo, Identidad Bonaerense, Avanza Libertad, Cordoba Federal y Juntos Somos Rio Negro. El reclamo apunta a la implementación de Boleta Única a través de tres proyectos, en los que también se modifican las normas respecto al capitulo electoral.

La previa, alertas y quórum

En las últimas horas del martes, la Cámara hizo lugar al pedido del Frente de Todos para llamar sesionar el jueves, con el objetivo de tratar los proyectos de ley de VIH, de incentivo a la construcción y de regulación de la industria del cáñamo y cannabis medicinal.

Previamente, Juntos por el Cambio había pedido que se anulara esa sesión. Según conjeturaron desde la oposición, el anuncio del llamado fue una maniobra del oficialismo para opacar el pedido para tratar el proyecto de Boleta Única de Papel. A raíz de eso, Negri anunció que no iban a dar quórum para el tratamiento de los expedientes.

En el medio, agrupaciones que respaldan el proyecto de ley de VIH se manifestaron en alerta ante la posibilidad de que no hubiera quórum para el tratamiento de la ley. "Exigimos madurez política y que dejen de manosear y jugar con la vida de las personas. ¡Voten la ley! ¡Las personas con VIH, Hepatitis Virales, TBC e ITS no somos moneda de cambio en sus disputas partidarias!", expresó.

El proyecto de ley de VIH, Hepatitis virales, tuberculosis e infecciones establece la creación de un Observatorio Nacional sobre Estigma y Discriminación, con el fin de visibilizar, documentar y erradicar las vulneraciones a los derechos de las personas afectadas.