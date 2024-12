Blanco sorprendió en Racing sobre el futuro de Juanfer Quintero y el refuerzo que quiere

Víctor Blanco dio detalles de la situación de Juanfer Quintero en Racing, mientras River Plate lo tante para su vuelta.

En Racing habrá elecciones el próximo domingo y, en medio de varias incertidumbres con respecto al plantel, el presidente, Víctor Blanco, sorprendió sobre el futuro de Juanfer Quintero, quien está siendo tentado por River Plate. Además, el candidato a vicepresidente, contó el refuerzo que quiere darle a Gustavo Costas.

En una entrevista con TyC Sports, junto a Christian Devia, quien encabeza la lista del oficialismo para los comicios del 15 de diciembre, Blanco bajó las expectativas con la posibilidad de que Juanfer se marche a River. "Quintero, para la tranquilidad de todos, tiene contrato con Racing", comenzó diciendo.

Es que, en las últimas semanas, en el "Millonario" se especuló con la chance de que el colombiano tenga un tercer ciclo en Núñez. Incluso, el entrenador, Marcelo Gallardo, no negó el interés por él, pero aclaró que había que esperar a que se abriera el mercado de pases. Sin embargo, para que haya un traspaso, River deberá pagar un suma importante.

Por otro lado, el dirigente de la "Academia" se refirió a si tienen el deseo de contratar a Sebastián Villa, el jugador de Independiente Rivadavia de Mendoza: "Es algo que sí hubo un ofrecimiento, pero no se avanzó en nada porque tampoco sería serio hablar de refuerzos en este momento".

El exjugador de Boca, que tiene contrato con el elenco mendocino, tiene varios equipos atrás de él y uno de ellos es Racing. Como tiene una cláusula de salida menor, la negociación no sería compleja para los de Avellaneda y Costas lo ve con buenos ojos.

Revés para Gustavo Costas: la figura de Racing que se pierde el clásico con River

Racing recibirá a River en el Cilindro de Avellaneda este sábado 14 de diciembre por la última fecha de la Liga Profesional y Gustavo Costas tendrá una baja más que sensible en su equipo. Si bien la "Academia" ya no pelea por el compromiso de ser campeón en el torneo local, sí significará un golpe importante para el elenco local teniendo en cuenta que quien no estará es una figura del plantel. La propia institución lo informó a través de un comunicado en sus redes sociales.

Se trata de Adrián "Maravilla" Martínez, quien viene de no disputar la jornada anterior en lo que fue la derrota por 3 a 1 ante Central Córdoba de Santiago del Estero. El delantero que se lució a lo largo del 2024 con la camiseta del club no culminará la temporada debido a una lesión que lo marginará otra vez del verde césped. De hecho, no será el único ausente contra el "Millonario" ya que dos compañeros tampoco dirán presente.

"Luego de no viajar a Santiago del Estero para el partido del sábado anterior por una molestia muscular, en las últimas horas Adrián Martínez fue sometido a estudios. Los mismos indican que el jugador padece una lesión en el sóleo de su pierna izquierda", escribieron desde las cuentas oficiales de Racing por lo sucedido con el atacante con pasado en Instituto de Córdoba. De esta manera, no sumará minutos contra River y volvería a las canchas en 2025.

Los números de Adrián "Maravilla" Martínez con la camiseta de Racing Club

Partidos jugados : 48.

: 48. Goles : 30.

: 30. Asistencias : 9.

: 9. Títulos: Copa Sudamericana 2024.

Cuándo juega Racing vs. River por la Liga Profesional de Fútbol 2024

El equipo de Costas y el de Marcelo Gallardo se medirán este sábado 14 de diciembre a las 21.15 de Argentina en el Cilindro de Avellaneda por la última fecha del torneo local. La transmisión en vivo del partido en la televisión será de los canales de cable ESPN Premium o TNT Sports, mientras que el streaming online estará a cargo de Telecentro Play y Cablevisión Flow entre otras alternativas.