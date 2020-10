Durante la votación nominal el retiro de los proyectos, los legisladores no podían aclarar su voto y uno de ellos lanzó la famosa frase “mi voto es no negativo”, que hizo recordar al famoso voto “no positivo” de Julio Cobos, ex vicepresidente durante el primer gobierno de Cristina Kirchner, y la risa de la presidenta del Senado se hizo nota.

Mientras el secretario de la Cámara Alta tomaba el voto de cada legislador, el senador oficialista Dalmacio Mera expresó: “Tengo ganas de decirle mi voto no es negativo, pero para ni complicarlo, es afirmativo”.

Inmediatamente la risa de Fernández de Kirchner se hizo sentir y la de su compañero, también. Además, varios fueron los legisladores que no podían precisar el voto, ya que, se confundían a votar en contra a favor del retiro de los proyectos sobre modificaciones al funcionamiento del Ministerio Público Fiscal y del procurador de la Nación. Algunos decían “por la negativa para el rechazo” mientras que otro usaron la frase “me opongo a que rechacen el retiro”. Finalmente, el expediente fue rechazado con 41 votos afirmativos y 27 negativos.

Este jueves, el Senado sesiona para tratar proyectos sobre adquisición de vacunas contra el COVID-19, que sería convertido en ley, y sobre etiquetado frontal de alimentos. Son los dos temas más importantes de una sesión en la que también se votarán pliegos de embajadores, y que iniciará con homenajes por los 10 años del fallecimiento del ex presidente Néstor Kirchner.