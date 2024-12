Nelson Castro abrió su corazón y confesó su secreto más oculto: "Lo sufrí".

Nelson Castro abrió su corazón y sorprendió al contar un secreto desconocido sobre él. Precisamente, el famoso periodista reveló el por qué de una drástica decisión que tomó en su adolescencia y que lo sigue marcando hasta el día de hoy.

En una entrevista que brindó con Sebastián Wainraich para su programa La Noche Perfecta, Castro contó que a los 15 años decidió dejar de ser hincha de su equipo de fútbol hasta ese momento. "Me encanta el fútbol, soy muy futbolero", empezó por decir el periodista. A esto, el conductor respondió casi afirmando: "Sos de Independiente". Sin embargo, Nelson sorprendió con una fuerte confesión: "Era".

Esta respuesta dejó atónito al conductor quien rápidamente quiso saber más sobre el tema . Entonces, Nelson Castro sumó: "Yo fui de independiente, fanático hasta los 15 años. Nadie me lo cree pero es así. Hay muchos que me dicen 'es imposible', pero no, es así: yo a los 15 años dejé de ser hincha". Y para sorpresa de muchas personas, la decisión del periodista de TN surgió luego de un hecho particular: un partido en donde Independiente le ganó a Racing, su clásico rival.

"Mirá, ese año si vos lo recordás, fue un campeonato que ganó independiente en su época gloriosa. Fue muy dramático, una final contra Racing en donde Roberto Anibal Tarabini se tiró un penal en donde el árbitro lo hizo tirar tres veces hasta que metió el gol y ganó", contextualizó. Por último explicó: "Yo lo sufrí al partido con unos amigos y de ahí en más dije 'no puede ser que yo sufra tanto' y bueno se terminó".

El día que Nelson Castro y Mario Massaccesi se confesaron al borde del llanto: "Mucho"

Nelson Castro y Mario Massaccesi son dos de los periodistas con más trayectoria en TN y El Trece, las dos señales pertenecientes al Grupo Clarín. Si bien nunca compartieron programa, hubo una emisión especial del noticiero de la noche en la que ambos se confesaron al aire por una situación que los puso al borde de las lágrimas.

El multimedios Artear tiene a TN y El Trece dentro de su conglomerado de canales y hay muchos periodistas con una vasta trayectoria en el ambiente de la televisión, como es el caso de Nelson Castro -conductor de Telenoche- y Mario Massaccesi -al frente de Cuestión de peso-. Sobre ambos periodistas es que volvió a tomar relevancia un video inesperado respecto a una situación ocurrida en pleno vivo.

En octubre de 2023, Nelson Castro realizó una cobertura especial en la trinchera de Israel en el marco del conflicto bélico con Palestina y Massaccesi le dedicó unas palabras. "¿Qué lo lleva a usted después de tantos años de trabajo a estar allí en la trinchera? Ya tiene los laureles hace rato ¿Qué lo lleva a estar ahí en esa incertidumbre permanente? ¿En ese miedo latente? ¿En esas corridas inesperadas", indago el periodista.

"La pasión de la vocación", respondió automáticamente Nelson Castro, quien añadió: "Es la que me da orgullo compartir con todos ustedes allí y quienes están acá acompañándome". El emotivo momento culminó con unas palabras de cierre por parte del actual conductor de Cuestión de peso, exponiendo su cariño y admiración hacia Castro: "Lo queremos mucho. Y aprendemos mucho. Se cuidan por favor. Gracias".