Milei recibió un nuevo premio por su apoyo a Israel.

El presidente Javier Milei recibió el Premio Génesis 2025 por su apoyo a Israel, en medio del conflicto en Medio Oriente. El libertario, quien fue elegido de forma unánime, es el primer jefe de Estado que es galardonado por la Fundación Premio Génesis desde que se otorga. El homenaje no sólo será simbólico. El mandatario recibirá un millón de dólares. "Por supuesto, no me quedaré con el premio económico; lo donaré a causas que apoyen la libertad y la lucha contra el antisemitismo, tanto en Argentina como en el resto del mundo", dijo el Presidente a la fundación.

Además, el jefe de Estado declaró: "Siento una profunda admiración por Israel, su historia y su pueblo. El pueblo judío demostró a lo largo de su historia que la resiliencia y la defensa de la libertad son esenciales para superar cualquier desafío. Este espíritu es la piedra angular de la relación entre Argentina e Israel, y trabajaré para fortalecer aún más nuestros lazos".

Stan Polovets, cofundador y presidente de la Fundación Premio Génesis definió a Milei como "un verdadero héroe del pueblo judío". "A diferencia de los líderes de muchos otros países del mundo que callaron, presionaron y, en algunos casos, sancionaron a Israel, el Presidente Milei ha apoyado inequívocamente al pueblo judío y a su Estado. Este premio refleja el sincero agradecimiento de Israel al Presidente y al pueblo de Argentina. Un amigo en la necesidad es un amigo de verdad", agregó.

El motivo del premio

En la comunicación de la entrega del premio, la fundación explicó que los miembros del comité elogiaron a Milei "por su inequívoco apoyo a Israel en uno de los momentos más difíciles desde la fundación del Estado judío". Y señaló: "El presidente Milei anunció recientemente su decisión de trasladar la embajada argentina a Jerusalén, ha revertido años de votos antiisraelíes de Argentina en las Naciones Unidas y se ha comprometido a llevar ante la justicia a los culpables de los atentados contra la AMIA y la embajada de Israel en Argentina en 1992 y 1994, respectivamente".

Milei junto al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

Asimismo, agregó: "El comité también elogió el compromiso de Milei con los valores occidentales, la democracia y la libertad en todo el mundo, incluido su apoyo al presidente Zelensky y al pueblo de Ucrania. Además de su apoyo a Israel y Ucrania, el comité destacó los logros económicos de la administración de Milei, que estabilizaron la economía argentina en 2024".

Mientras Milei ha mantenido su apoyo incondicional a Israel a rajatabla, la mayoría de la comunidad internacional -incluidos varios de sus aliados y con la ONU a la cabeza- están denunciando señales de "una limpieza étnica" contra la población palestina en la Franja de Gaza. Algunos gobiernos, organizaciones humanitarias y hasta la Corte Penal Internacional han llegado a denunciar crímenes de genocidio.

Antes de la asunción de Trump, Milei recibirá un curioso premio en Estados Unidos

El presidente Javier Milei asistirá el próximo lunes 20 de enero de la asunción de Donald Trump y en la previa recibirá un nuevo premio de nulo prestigio. Sin embargo, figuras relevantes de la próxima administración estadounidense, como el designado secretario de Estado, Marco Rubio, también fueron invitados a la velada.

El sábado 18 de enero se llevará a cabo el Official Hispanic Inaugural Ball a las 19 (hora local), dos horas menos que en Argentina, donde el presidente argentino será premiado con el título de "Titán de la reforma económica".