El presidente Javier Milei se refirió al funcionamiento de su administración, a la representación exterior del país y a los rasgos de su propio temperamento a la hora de gestionar. En una alocución pública, el mandatario combinó definiciones sobre la política internacional con valoraciones personales sobre su equipo de trabajo y su estilo de liderazgo.

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Durante su mensaje, el jefe de Estado analizó las exigencias que enfrentan los funcionarios asignados al área diplomática y trazó un balance positivo respecto a la apertura comercial que experimentó la Argentina desde su asunción.

El rol diplomático y la definición sobre su carácter

Al momento de destacar la labor interna de sus colaboradores, Javier Milei elogió la tarea de Pablo Quirno en la administración nacional. Según expresó el mandatario, el funcionario "no solo fue fundamental para evitar la híper, sino que, dado eso después, le tocó uno de los cargos más difícil, que es ser el canciller de mi gobierno".

En ese contexto, el Presidente reconoció las dificultades que implica ejercer la representación exterior de su gestión y analizó su personalidad: "Ustedes saben lo que es hacer ser la diplomacia de, digamos, de semejante personaje. Pero, digamos, bueno, por lo menos me lo tomo con humor. Digo, no me enojo, digamos. O sea, sé que soy cabrón y lo asumo", afirmó.

El balance sobre el comercio internacional

Más allá de las apreciaciones sobre su carácter y la dinámica de las relaciones exteriores, el mandatario destacó los resultados alcanzados en materia de intercambio con otros países. En este sentido, aseguró que la economía argentina incrementó su alcance a nivel global desde el recambio institucional.

De acuerdo con las cifras que expuso Javier Milei, la cobertura del comercio exterior se triplicó en el último período: "Cuando nosotros llegamos, solamente comercializábamos con el 10% de la población del planeta. Hoy, digamos, comercializamos con el 30%", concluyó.