Alberto Fernández se reunió con presidentes de la región y autoridades de la CAF

Mantuvo un encuentro con varios pares de América Latina tras la asunción de Gustavo Petro en Colombia. También se reunió con autoridades de la CAF y confirmó un préstamo por 740 millones de dólares.

El presidente, Alberto Fernández, se reunió este domingo por la tarde con otros mandatarios de América Latina durante su visita a Colombia con motivo de la asunción de Gustavo Petro. Además, confirmó que la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina) desembolsará un préstamo a Argentina por 740 millones de dólares para el desarrollo de obras e infraestructura, luego de mantener un encuentro con sus autoridades.

Fernández coincidió con varios de sus pares en la ceremonia que se realizó tras la toma de posesión formal de Petro en Bogotá. Entre otros, el mandatario argentino se cruzó con el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, de Ecuador, Gustavo Lasso, de Chile, Gabriel Boric y de Bolivia, Luis Arce. También compartió el espacio con el expresidente colombiano Ernesto Samper, uno de los referentes del Grupo Puebla que el propio Fernández integra.

Fernández junto a Abdo Benítez y Luis Arce

Este domingo más temprano, Fernández mantuvo además una reunión la bilateral con el propio Petro horas antes de su asunción formal. Durante el encuentro, invitó al nuevo presidente de Colombia a realizar una visita oficial a la Argentina en los próximos meses y le reafirmó su compromiso de seguir apoyando la paz en su país. "Hemos seguido con atención las propuestas y lineamientos de alcanzar una paz total, tanto durante la campaña electoral como luego del triunfo. Estamos decididos a continuar y reforzar el compromiso y apoyo argentino con la paz en Colombia", expresó el presidente argentino tras el encuentro, quien a modo de mensaje esperanzador enfatizó: "Necesitamos una Colombia activa en el camino de integración latinoamericana".

Durante el sábado, tras su llegada a Colombia, Fernández ya había mantenido reuniones bilaterales con la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, y con el mandatario boliviano Arce. Además, participó de un encuentro con el Grupo de Puebla, al que asistieron Samper, la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, y el expresidente de Paraguay Fernando Lugo, entre otros dirigentes de la región.

El Presidente se juntó con su par de Chile, Gabriel Boric, y el exmandatario colombiano Ernesto Samper

El préstamo del CAF a Argentina por 740 millones de dólares

Además, durante su visita a Bogotá, el Presidente se reunió con autoridades del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF, por su antigua sigla), quienes le confirmaron un próximo préstamo de 740 millones de dólares destinado a obras e infraestructura.

"Me reuní con autoridades de la CAF y me confirmaron un desembolso total de US$ 740 millones para obras e infraestructura en la Argentina. Son 6 contratos de Préstamo, más uno de Garantía para la Provincia de Buenos Aires. En agosto ya se desembolsarán US$ 325 millones", detalló Fernández en su cuenta de Twitter.

De este modo, confirmó la noticia que había anunciado el ministro de Economía, Sergio Massa, al asumir el cargo la última semana. "En los próximos días vamos a firmar con la CAF un desembolso adicional de 750 millones de dólares", afirmó el miércoles durante su conferencia de prensa, aunque finalmente el préstamo será de 10 millones de dólares menos. El sábado, Massa precisó también en Twitter que el contrato con la CAF se firmará el próximo 19 de agosto.

Así, Massa avanza con su plan de lograr desembolsos totales por 1.200 millones de dólares con organismos internacionales, lo que incluye también un préstamo de parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 200 millones de dólares.