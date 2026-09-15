Trabajadores de la Universidad de Buenos Aires (UBA) realizaron este martes clases públicas en Plaza de Mayo, en reclamo por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del gobierno de Javier Milei. Además, hubo distintos servicios de salud, como la posta de la Facultad de Odontología, en la que se atendieron de forma gratuitas cientos de personas.

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El secretario general de Asociación de Docentes de la UBA (Aduba), Emiliano Cagnacci, destacó la convergencia de distintos sectores vinculados a la universidad pública en la jornada de clases públicas. "Era importante estar hoy, por eso desde los gremios Aduba, Apuba, en conjunto con la FUBA, también hicimos una marcha desde Diagonal Sur y Perú hasta la Plaza de Mayo", contó en diálogo con El Destape y agregó: "Nos parecía importante marcar la unidad de docentes, estudiantes y nodocentes en esto que está pasando".

Cagnacci explicó que el día "particular", así como lo fue la elección del lugar para la medida de fuerza: "En Plaza de Mayo, frente a Casa Rosada y el Ministerio de Economía, porque hoy se presentó el Presupuesto Nacional en el Congreso".

A modo de "mensaje al Poder Ejecutivo", el dirigente gremial le pidió al Gobierno que "entienda que hay una necesidad no del sector universitario, sino de la sociedad argentina, de que ese presupuesto permita a la universidad pública funcionar y generar futuro. "Lo que tiene que hacer el Gobierno es cumplir con la ley. No hay espacio para la dilación. Ya la Corte Suprema dejó en pie la cautelar que establece que tienen que actualizar salarios, porque tiene caracter alimenticio", sumó.

El testimonio sobre Milei de una mujer que fue alumna de Houssay: "Está destruyendo el país"

Frente a las cámaras de C5N, una mujer de 90 años que fue estudiante de la UBA contó el motivo por el que se acercó a la Plaza de Mayo. "Yo adoro la UBA. Yo fui alumna de Houssay"; recordó. "Fui médica del Hospital Gutiérrez, fui jefa de servicio. Como yo era socialista me dediqué a trabajar con los más pobres. Fui jefa de tuberculosis", continuó.

Luego, explicó que su hijo le pide que no mire televisión y que, por eso, le pagó el servicio de Netflix. "A mí no me interesa Netflix. Son estupideces. Yo quiero ver cómo estamos viviendo, cómo este hijo de mil putas está destruyendo el país. Cómo está destruyendo todo, la educación, la salud", concluyó.