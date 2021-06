Nicolás Trotta advirtió que CABA no debería volver a las clases presenciales

El ministro de Educación de la Nación admitió que es una decisión irresponsable ya que la Ciudad es una zona en Alarma epidemiológica, pese al descenso de casos. "Si Larreta hubiera cumplido con las restricciones estaríamos en otra situación", reconoció.

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, se refirió a la decisión de la Ciudad de Buenos Aires de retomar las clases presenciales para el colegio secundario y advirtió que es una decisión irresponsable. En diálogo con El Destape Radio, el funcionario marcó que "CABA sigue en Alarma epidemiológica con 613 casos cada 100.000 habitantes" y destacó que es la única ciudad que "no ha tenido una estrategia en conjunto con Nación".

"CABA está en Alarma epidemiológica y las clases presenciales implican desconocer el DNU y la resolución del Consejo Federal de Educación", afirmó Nicolás Trotta a El Destape Radio.

Las declaraciones del ministro llegan luego que desde el Gobierno porteño decidieran flexibilizar las medidas para prevenir el aumento de contagios de coronavirus. A partir de hoy, en CABA habrá menos restricciones para el sector gastronómico, cultural y educativo.

Trotta consideró que "en CABA no tendría que haber clases presenciales" y destacó que "hay otros distritos que están en Alarma epidemiológica y no hacen lo que hace la Ciudad". Además, sostuvo que "todas las aperturas que hace Larreta violando las normativas implica que se dilate la recuperación": "Si Larreta hubiera cumplido con las restricciones estaríamos en otra situación".

Asimismo, el ministro de Educación comparó la situación con Provincia de Buenos Aires, en donde marcó que "no hubo discriminación, hay una decisión en base a las variables epidemiológicas": "Mar del Plata vuelve el lunes a la presencialidad porque tiene menos de 500 casos cada 100.000. Otras como Bahía Blanca están arriba".

Vacaciones de invierno

Nicolás Trotta hizo referencia a las vacaciones de invierno y aseguró que "queda fija la fecha en la mayoría de las provincias". Con respecto a los aprendizajes de estos años, Trotta sostuvo que "en algunos medios tienen marcada mala fe que surge de la ciudad de Buenos Aires"

"Estamos trabajando como vamos a lograr acreditar los aprendizajes y promover el año en una diversidad de realidades. Vamos a darle la respuesta necesaria a cada escuela y a cada chico sobre la acreditación de aprendizajes", admitió el ministro.

Por último, indicó que "no va a haber una decisión de que no repite nadie el año. Vamos a ir caso por caso": "La discusión no es repetir o promover el año, la discusión es como garantizamos el aprendizaje". En este sentido, afirmó que "en 2020 no existió una promoción automática".