El Gobierno desmintió a Clarín a través de Dylan: "Lo escrachan"

A través de un divertido posteo en redes sociales, negaron que el nuevo director del Ministerio de Seguridad sea el "adiestrador" del perro presidencial.

Hace unos días, el Diario Clarín fue noticia al informar que el presidente Alberto Fernández nombró como director del Ministerio de Seguridad al "adiestrador" de Dylan, Ariel Zapata. Su nombre es conocido porque había sido uno de los señalados por haber ingresado a la Quinta de Olivos durante el confinamiento más estricto, en mayo del 2020. Ante esto, el propio gobierno decidió desmentir el artículo a través de, nada más y menos, el propio Dylan.

Se conoce que los perros del máximo mandatario son muy activos en redes sociales. Por eso, junto a una divertida imagen de la mascota con lentes y el diario en su versión papel, escribió en Instagram: "Leyendo Clarín vi que decían que nombraron a 'mi adiestrador' en el Ministerio de Seguridad. Le pregunté a Alberto si lo conocía, me dijo que no". Y sumó: "Le pregunté al profesor Romero (mi veterinario) si lo conocía y me dijo que lo acompañó una vez, para enseñarme a tratar bien a Prócer, mi hijo mayor".

¿Qué fue lo que ocurrió? A principios del año pandémico, el perro presidencial se peleaba constantemente con su cachorro, Prócer. Entonces, tanto Juan Enrique Romero como el propio Zapata, realizaron una consulta. Incluso, el designado director de Seguridad había aclarado desde Olivos: "Esas peleas de perros motivaron que yo ingresara varias veces con un auto oficial del ministerio. Lo hice sin cobrar porque es un honor que me convoque el Presidente".

Ante esto, Dylan aclaró "metiéndose" en la polémica generada por el medio: "Yo nunca fui adiestrado. Alberto me enseñó a sentarme y a quedarme quieto cuando me dice 'quedate'. En conclusión: pobre señor este supuesto adiestrador mío. Me dio un buen consejo gratis y lo escrachan de este modo". Y además, aprovechó para disparar: "Tienen razón… ¡ya no se puede creer nada de lo que publica Clarín! Y eso que me empeño a leerlo sin que Alberto lo sepa. No se lo cuenten".

Por otro lado, en diálogo con C5N, el veterinario Juan Enrique Romero, manifestó: "El señor Ariel Zapata es el jefe de instructores de la escuela de adiestramiento canino de la Universidad de Buenos Aires, hace 17 años. Esa es la única escuela universitaria del mundo, en la UBA y en la Facultad de Ciencias Veterinarias. De allí salen adiestradores universitarios". Y agregó: "Ha sido el adiestrador, en el gobierno de Cristina (Kirchner), de la Dirección Nacional de Cinotecnia, que provee de perros de seguridad, de rastro y de búsqueda a todo el país y a todas las fuerzas federales".

Tras remarcar que el Gobierno de Mauricio Macri destruyó dicha dirección, aclaró: "No es el paseador de perros de Alberto Fernández, es parte de mí equipo y atiendo gratuitamente al presidente porque es un honor". Y sumó: "También trabaja conmigo en ciertas pautas de conducta con los perros de Alberto, como pasa con los de cualquier paciente mío. Lo digo porque se le baja el precio, la Seguridad no está en manos de Zapata, sí los perros de seguridad".

El posteo en Instagram:

Según el portal Periodismo y Punto, Zapata fue designado Director de Planificación Operativa y Centro de Monitoreo de la Subsecretaría de Intervención Federal de la Secretaría de Seguridad y Política Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación; dicho puesto será ocupado por un plazo de seis meses según el Boletín Oficial.

Desde La Haya, tras su reunión en la Interpol, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, afirmó que la contratación era un hecho y le sacó polémica a la designación. "Yo no sé si fue el instructor de Dylan o no. Yo tengo que duplicar la cantidad de perros entrenados, debemos llegar a 300 y 400 en todas las policías incluída la aeronáutica", manifestó. Y sentenció firmemente: "Fui a buscarlo a Zapata porque es el mejor instructor del país, ya habíamos trabajado juntos. Él estaba contento con el proyecto y yo también".