El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció este miércoles el "Sistema Integrado de Movilidad Urbana", un plan de transporte que incluirá la compra de nuevos vagones de subte, una línea de colectivos eléctricos, renovación de las ciclovías, multipago en colectivos y obras en la autopista Dellepiane. Pese a que fue calificado como "uno de los anuncios mas importantes e impresionantes" de los últimos años, las formaciones contaminadas con asbesto de la Línea B continuarán funcionando durante todo el 2025 y no está planificada a mediano ni largo plazo ninguna licitación para extender la red de Subtes.

"Este es uno de los primeros anuncios que delinean la Ciudad del futuro que queremos", dijo el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, en la conferencia de prensa realizada esta mañana desde uno de los talleres del subte Línea H. El alcalde porteño recordó que cuando e el PRO llegó al poder del distrito "no había Metrobus, Línea H, ni Paseo del Bajo". "En estos 18 años hemos hecho mucho por cambiar la forma en que los porteños pueden moverse, sin embargo no nos conformamos", señaló.

Además de renombrar al actual área de Infraestructura como nuevo Ministerio de Movilidad, el jefe de gobierno anunció la compra de "214 nuevos coches para la Línea A, B y C", lo que resaltó como la "inversión más importante que ha hecho la Ciudad en los últimos 7 años". "Que nos permita terminar con discusiones que llevan mucho tiempo, como el tema de algunas formaciones, que mas allá del cuidado, llegaron a Argentina con asbesto", planteó.

Qué pasará con los vagones con asbesto

Pese a haber mencionado al pasar este flagelo, por el que los gremios de trabajadores de subtes denunciaron la muerte de cuatro empleados y más de 100 enfermos, el ministro de Movilidad, Pablo Bereciartúa, confirmó que estas formaciones de la Línea B infectadas seguirán circulando durante todo 2025. "El viernes pasado abrimos la licitación para renovar todos los vagones de la línea B. Apostamos a que en el año 2026 y 2027 esos vagones estén circulando en la Línea B", detalló el ministro.

Sobre la no ampliación de la red de subtes, que no se extienden desde junio de 2019, Bereciartúa argumentó que son obras que cuestan "entre 1.500 y 2.000 millones de dólares", que no existe "ninguna inversión de esa magnitud" en el país y planteó que el uso de subtes cayó "un poco más del 20%" y que por tal motivo se prioriza la renovación y no la extensión.

Por qué no extenderán el subte

"Hacemos este plan en base a datos, la realidad es que el sistema de subtes de la ciudad ha reducido un poco más del 20% su uso. Si comparamos hoy, la cantidad de usuarios del subte, que llegó a ser un millón, ahora son 800 mil. Tenemos el foco renovar flotas, renovar estaciones", explicó.

Además, apuntó al contexto económico que atraviesa el país, en el que "aún no ha sido levantado el cepo" y otras "restricciones importantes" que impiden al distrito acceder a créditos para desarrollar la red, en un tiro por elevación a las políticas del gobierno de Javier Milei. "Estamos trabajando en terminar los proyectos para que tan pronto sea posible financiarlos, en sintonía con la mejora de la economía, podamos avanzar en una licitación", señaló.