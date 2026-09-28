Cifras en rojo en la provincia de Gustavo Sáenz: tres de cada diez salteños son pobres

La pobreza alcanzó al 29,7% de los habitantes del aglomerado Gran Salta durante el primer semestre de 2026, según reveló la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC. La cifra representa a 202.000 personas distribuidas en 44.000 hogares, lo que significa que casi 3 de cada 10 salteños se encuentran por debajo de la línea de pobreza en la Capital y sus alrededores. Además, el informe confirmó un repunte en la indigencia, que afecta a 30.000 personas en el aglomerado urbano, lo que equivale al 4,4% de la población total.

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En comparación con los grandes conglomerados del país, Salta se ubicó levemente por debajo de la media nacional, que se situó en el 32,3%, y del promedio del Noroeste Argentino (NOA), que marcó un 31,5%.

El informe del INDEC indicó también la evolución de los ingresos frente al costo de las canastas básicas: durante el primer semestre de 2026, el ingreso per cápita familiar promedio aumentó 11,5%, mientras que la canasta básica alimentaria (CBA) subió 21,4% y la canasta básica total (CBT) aumentó 19,6%. Según el organismo, al crecer los ingresos por debajo del valor de las canastas, aumentaron las tasas de pobreza e indigencia en comparación con el semestre anterior.

Desempleo y pobreza en Salta

El repunte de la pobreza no parece un hecho aislado si se observa el deterioro que atraviesa la provincia bajo la gestión del gobernador Gustavo Sáenz. Tal como reveló este medio a comienzos de septiembre, Salta perdió 14.680 empleos registrados y registró el cierre de 629 empresas formales entre noviembre de 2023 y junio de 2026, de acuerdo a un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

El relevamiento de CEPA muestra el deterioro del mercado laboral en Salta dividido en rubros. El sector agropecuario lideró la el ranking con una pérdida de 5.214 puestos de trabajo, seguido por la construcción, con 4.752 bajas. El motivo del deterioro estaría directamente vinculado a la paralización de la obra pública y la caída de la actividad privada.

Otros sectores que también sufrieron retrocesos fueron el comercio mayorista y minorista, que registraron una pérdida de 1.524 trabajadores; el transporte y almacenamiento, con 1.520 bajas, y el rubro de alojamiento y gastronomía, que perdió 1.151 empleados. Asimismo, se reportaron disminuciones de puestos de trabajo también en la administración pública y servicios profesionales.

Por otra parte, a principios de septiembre este medio también advirtió sobre el panorama de crisis que también atraviesa a las PYMES salteñas. La caída de las ventas, el endeudamiento y las dificultades para afrontar pagos dificultan a las pequeñas y medianas empresas. En declaraciones a El 10 TV, el titular de la Cámara PYME, Darío Pellegrini, señaló que la falta de ventas está afectando la continuidad de distintas unidades de negocio. “Cada nota periodística es como un copy-paste: falta de consumo, cierre de PYMES”, sostuvo al describir una situación que, según planteó, se repite en la provincia de manera mensual.