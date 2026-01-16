Con la ciencia en crisis, Milei festeja que un microsatelite irá a la luna

Mientras continúa el ajuste, los despidos y las renuncias en distintos organismos del sistema científico, el gobierno de Javier Milei celebró que un microsatélite argentino sea parte de una nueva misión de la NASA a la luna. La gestión libertaria destacó el rol que tuvieron investigadores de entidades y universidades nacionales, las mismas que reclaman mayor financiamiento del Poder Ejecutivo.

"La Oficina del Presidente informa que la República Argentina será parte de la misión Artemis Il de la NASA para volver a la Luna tras el fin del Programa Apolo en 1972. Esta misión, programada para lanzarse el viernes 6 de febrero, será la primera misión tripulada a la Luna en más de 50 años. En esta primera etapa, los astronautas no bajarán en la Luna, sino que darán una vuelta por detrás, lo cual los ubicará a una distancia récord de 72.000 km de la Tierra", publicó la Oficina del Presidente en su cuenta de X.

En el texto, la Casa Rosada detalló que durante este lanzamiento "se desplegará el microsatélite argentino Atenea de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE)", el cual fue desarrollado en conjunto "con la empresa argentina VENG SA" y otros organismos y universidades dependientes de Nación como el Instituto Argentino de Radioastronomía (JAR), la Comisión Nacional de Energía Mónica (CNEA), la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la Universidad Nacional de San Martin (UNSAM), la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (FILUBA).

"Este microsatélite argentino permitirá validar tecnologías críticas para futuras misiones espaciales dándole información fundamental a la NASA. Una vez en el espacio, Atenea medirá radiación en órbitas profundas, evaluará componentes para uso espacial, captará datos GPS para órbitas de transferencia geoestacionaria, y validará enlaces de comunicación de largo alcance", indicó el Gobierno nacional.

El ajuste en el área

Hace apenas 10 días, el director ejecutivo y técnico de la CONAE, Raúl Kulichevsky, anunció su renuncia tras dos años sin conformarse su directorio y en medio de una fuerte baja del presupuesto para el organismo. Desde mayo de 2018 que estaba al frente de la agencia argentina, encargada de diseñar y ejecutar los planes espaciales.

"El lanzamiento de Artemis II, con tripulantes a bordo, requiere los estándares de calidad y confiabilidad más exigentes del mundo para actividades espaciales, por lo que quedar seleccionado demuestra el alto nivel de las capacidades técnicas y operativas que mantiene la República Argentina", se agregó en el comunicado.

Además del ajuste en la CONAE, la gestión libertaria también llevó adelante una baja del 44% del presupuesto y una reducción de más de 200 personas de la planta, según estudios del Grupo Economía, Política y Ciencia (EPC). En tanto, a mitad del 2025, al menos 16 empleados de la empresa aeroespacial VENG fueron despedidos en Córdoba, según la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que denunció el vaciamiento del sector.

"El desarrollo tecnológico y la investigación en asuntos estratégicos es la prioridad de la inversión en ciencia de este Gobierno, mientras se eficientizan los recursos a partir de la eliminación de gastos innecesarios en áreas sociales o politológicas", cerró el Gobierno.