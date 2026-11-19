El oficialismo de Javier Milei logró el dictamen en el Senado para votar la reforma del Código Electoral, que prevé no solo la suspensión de las PASO y la exigencia de Ficha Limpia, sino la eliminación de las prohibiciones a la venta de alcohol y a la realización de eventos.

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Entre los muchos cambios que propone la reforma libertaria, el dictamen firmado por la mayoría de los senadores propone derogar los incisos b) y c) del artículo 71 del Código Electoral Nacional.

En concreto, la eliminación de estos incisos deja sin vigencia la prohibición de venta de bebidas alcohólicas durante los comicios ni la realización de espectáculos al aire libre o en recintos cerrados, fiestas y toda clase de reuniones públicas que no traten sobre lo electoral.

Tras la firma del dictamen, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich, celebró los efectos que traerá esta iniciativa para locales y gastronómicos. "Chau a la veda electoral: no se limita hablar a candidatos ni se frena la actividad de espectáculos y gastronómicos", escribió Bullrich en su cuenta de X

Durante el tratamiento en comisiones, Bullrich explicó los motivos del oficialismo para eliminar estos incisos del artículo 71. "Nos parece importante que la vida comercial siga, es una pérdida de un día de los comercios, los espectáculos que ya no tiene sentido", aseguró.

¿Qué dice el dictamen?

En sus 13 páginas, el texto que será tratado en el recinto el jueves 26 de noviembre establece distintas modificaciones a la ley vigente. En el artículo 16 de la iniciativa se encuentran los cambios sobre la veda electoral que rige desde hace décadas.

"ARTÍCULO 16.- Deróganse los artículos 64 sexies, 64 septies, 64 octies, 64 nonies, 64 decies, 64 undecies, 64 duodecies y los incisos b) y c) del artículo 71 del Código Electoral Nacional, Ley N° 19.945", dice el dictamen.

Los incisos que serían borrados

El Código Electoral vigente prevé en su artículo 71 cuáles son las "prohibiciones" antes y durante los comicios nacionales en todo el país. En concreto, los incisos b) y c) son los que delimitan la famosa veda a la venta de alcohol, a la apertura de locales gastronómicos y la realización de eventos deportivos o teatrales.