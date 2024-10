El ex secretario gremial de la Confederación General del Trabajo (CGT), Mario "Paco" Manrique, reveló los motivos que lo llevaron "a renunciar" a su cargo y cuestionó los vínculos que tiene la cúpula de la central obrera con el Gobierno de Javier Milei.

En diálogo con El Destape 1070 el gremialista apuntó contra “las negociaciones que supuestamente se están haciendo con el Gobierno y nadie sabe que se está negociando” y afirmó que por eso no se sintió cómodo “en esa situación” y decidió dar un paso al costado ya que “no es la forma de conducir a la que estoy acostumbrado y la que practiqué toda mi vida”.

“Más allá de que alguna vez lo pudimos charlar, los canales de diálogo se cortaron, no hay ámbitos de debate, las decisiones se toman entre poquitas personas”, disparó el gremialista. Sin nombrarlos, Manrique criticó a los cotitulares de la central obrera Héctor Daer y Carlos Acuña, quienes -luego de reglamentar la reforma laboral- mantuvieron una reunión en Casa Rosada con los más altos funcionarios del Gabinete de Javier Milei como Guillermo Francos, el secretario de Trabajo, Julio Cordero y hasta el asesor presidencial, Santiago Caputo

En este sentido, sostuvo que en este contexto se puede partir la CGT ya que “si vos tenés cuatro personas que hablan por 150 y tiene 145 que no saben qué carajo hablan es que la unidad está partida de hecho”. Y apuntó: “Estarán los compañeros que les gustará esta situación y se sentirán cómodos, los respeto también. Yo no soy el dueño de la verdad. Yo lo único que sé es que yo no me reciclo, Paco Manrique no se recicla. Entonces asumí un compromiso cuando perdimos las PASO de jugar con las cartas abiertas y a mí me las volvieron a esconder y no tengo más nada que hacer ahí como parte de la conducción”, afirmó.

El gremialista aclaró que su sindicato sigue afiliado a la CGT y lo va a seguir estando “porque el año que viene va a haber elecciones”!y “trataremos de que vayan a conducir la CGT personas jóvenes que ya tienen un camino recorrido en su sindicato y que se puedan identificar con la nueva generación”.

La renuncia a la CGT

A principios de octubre, Manrique detalló que iba a renunciar “a la CGT porque no se sentía representado. “Se vació de contenido, no tiene claro hacia dónde va", dijo Manrique en diálogo con Futurock. El gremialista y también diputado de Unión por la Patria (UxP) cuestionó con dureza a los cotitulares de la Confederación, la cual "se convirtió en cuatro o cinco dirigentes que discuten a escondidas".

"No sé cuáles son los objetivos de la CGT y soy el secretario gremial. No hay diálogo, se cortó la mesa chica, me entero más lo que pasa con la CGT por ustedes que por los compañeros", planteó.

El también secretario adjunto de SMATA cargó contra el rol que tuvo la central obrera durante las últimas protestas contra el Gobierno. "Si no te movilizás por los jubilados por estrategia...¿cuál es la estrategia? ¿Y ahora la CGT sale a marchar con los estudiantes porque los estudiantes garpan? Es hipócrita eso", apuntó.

En esa línea, evaluó que "el paro es una herramienta para casos extremos" pero que frente a las políticas del gobierno de Milei no se hizo "ni una conferencia de prensa para contar qué se habló" con los funcionarios. Manrique diferenció la actitud que tuvo Moyano, quien no sólo decidió no participar de esas reuniones sino que también ayer amenazó con renunciar a la CGT. "A Pablo Moyano lo quiero mucho, pero Paco Manrique de la CGT se va. De la conducción él es el único que respeto por la coherencia", señaló.