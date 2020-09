La CGT podría convocar a una marcha para el 17 de octubre

El secretario general de la CGT Héctor Daer deslizó la posibilidad de una movilización de los trabajadores por el Día de la Lealtad y criticó las nuevas declaraciones de Eduardo Duhalde, quien aseguró que el Presidente estaba "grogui".

"Por ahí nos podemos convocar tomando todas las precauciones en una fecha histórica para todos los trabajadores que es el 17 de octubre", reforzó en diálogo con FM La Patriada. Y agregó: "Estamos atravesando algo inédito para nuestras generaciones en Argentina y en el mundo", remarcó Daer.

En los últimos meses, sectores radicalizados de la oposición convocaron a distintas manifestaciones en contra el Gobierno nacional, en donde no faltaron proclamas negacionistas de la pandemia de coronavirus. Pese a no tener grandes convocatorias (maximizada por la presencia de vehículos) tuvieron una amplia repercusión mediática.

El sindicalista del estratégico gremio de Sanidad subrayó que "Argentina tiene un sistema de salud inédito en la región, de una gran cobertura, y un desarrollo tecnológico del sector farmacéutico muy importante". "Es un espacio donde va a ser muy grande el desarrollo", consideró.

Respecto al accionar del Gobierno, manifestó: "Cuando tenemos que explicar lo que hacemos o decimos es porque está mal hecho". También cuestionó duramente a al gobierno anterior pero sostuvo que "no hay que hablar de oposición": "Hay que hablar de macrismo para ser más explícito".

"Se equivocan en el momento histórico que nos toca vivir. Han armado células para perseguir y para espiar", señaló, en tanto que agregó: "Cuesta entender cuando se habla tanto de República y se vulneran las cuestiones de la República".

Además, sobre los dichos de Eduardo Duhalde, expresó: "No quiero entrar a analizar el absurdo. Le diría al ex Presidente que tenga responsabilidad. Alberto Fernández no está grogui". Duhalde estuvo formulando declaraciones muy polémicas, como haber anunciado un supuesto golpe de Estado días antes de las protestas de la Policía Bonaerense y al comparar al actual presidente con Fernando De la Rua.