La CGT confía más en el Papa que en el peronismo para enfrentar a Milei

La visita del Papa León XVI estimuló más a la CGT que toda la dirigencia política. Este martes su “mesa chica ampliada” (otro neologismo para dar cuenta de sus múltiples encarnaciones) se reunió para dar a conocer otras dos movilizaciones previas a la llegada del pontífice a la Argentina y que servirán para exhibir reacción ante la sociedad: el jueves 8 irá a la Secretaría de Industria, en el centro porteño, para protestar contra el parate de la actividad, y una semana después acompañará la quinta marcha universitaria en lo que va de la gestión de Javier Milei.

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Se trata de actividades enmarcadas en su anunciado plan de lucha módico, consistente en la promoción de manifestaciones puntuales, protestas sectoriales y la adhesión a otras de distintos estamentos de la sociedad, pero siempre bajo la premisa de diferir un nuevo paro nacional, por ahora fuera del radar de la central obrera. No obstante, en reserva la conducción de la CGT sostiene que la llegada de León XVI acelerará los tiempos hacia un agravamiento de la conflictividad y aportará argumentos para una eventual medida de fuerza sindical de mayor volumen.

Es que el Papa se convirtió en los últimos tiempos en el faro del sindicalismo tradicional por encima de la estructura del peronismo y de los muchos dirigentes que aspiran a ser el candidato presidencial de esa fuerza. Luego de haberse reunido con el líder del catolicismo en Roma hace dos semanas, la CGT volverá a tomar contacto una vez arribado a la Argentina el 9 de noviembre en un acto programado en el campus de la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero, junto con directivos empresarios.

Esa agenda hará las veces de puente hasta fin de año para permitirles a los gremialistas planificar un 2027 menos aislados de la discusión política en el año electoral. Es que la CGT osciló entre candidatos, gobernadores y promesas de postulantes sin hacer pie definitivamente en ninguna de esas expectativas: desde el año pasado se había generado una corriente mayoritaria favorable al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, que luego quedó acotada a dirigentes de peso como el extriunviro Héctor Daer y el actual integrante de la conducción Octavio Argüello, hombre de Hugo Moyano.

A ellos se sumó esta misma semana Luis Barrionuevo, que en los últimos años pasó de padrino de Sergio Massa a fugaz custodio de los votos de Javier Milei en 2023, y en la actualidad a promotor del exministro de Economía de Cristina Fernández: “creo que el futuro Presidente va a romper todos los tabú que hay, que dicen que de la provincia de Buenos Aires no sale. Ahora va a salir”, aseguró junto al intendente de Morón, Lucas Ghi, referente a su vez del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) del gobernador.

En otros sectores de la CGT la figura de Kicillof perdió fuerza a medida que la disputa con La Cámpora y con Cristina recrudecía sin encontrar una respuesta directa del bonaerense. La “mesa chica” de la central hubiese preferido que el economista rompiera con la expresidenta para encolumnarse detrás suyo y direccionar su campaña. Kicillof recibió a los dirigentes pero no les prometió nada, lo que terminó de irritarlos. Tampoco duró mucho la expectativa que habían puesto en experimentos como el pastor evangélico Dante Gebel, el empresario de medios Daniel Hadad o el banquero Jorge Brito.

El triunviro Cristian Jerónimo, alguna vez impulsor de Gebel y partícipe de una presentación de Hadad que sugería un lanzamiento de campaña, optó por reanudar su tarea de construcción con gobernadores. Así como el año pasado había ensayado acercamientos con el cordobés Martín Llaryora y explorado conversaciones con Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) o Claudio Vidal (Santa Cruz), Jerónimo se reunió hace dos semanas con Gerardo Zamora (Santiago del Estero).

Zamora, como alguna vez Sergio Uñac o de manera cíclica Sergio Massa, aparece mencionado en varios listines de nombres potables para Cristina. De hecho ni la expresidenta ni La Cámpora son a esta altura motivo de veto en la “mesa chica” de Azopardo 802. El ala más dialoguista de la central recuperó diálogo con Máximo Kirchner quien apenas cinco meses atrás le reprochó con amargura a la CGT por no haber nombrado a Cristina en el último acto por el día del trabajador. Todo indica que es de doble vía aquella máxima reivindicada por Cristina acerca de que en la política los rencores duran apenas un semestre.